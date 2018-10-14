СМИ: террористы «Джебхат ан-Нусры» отказались выводить боевиков из буферной зоны

По его информации, боевики «Джебхат ан-Нусры» и ряда других экстремистских группировок должны были быть выведены с линии соприкосновения с правительственными войсками к 15 октября.

Ранее газета Al-Watan сообщила, что главари «Джебхат ан-Нусры» под давлением Турции якобы согласились распустить свои формирования, но потребовали дополнительных гарантий для иностранных наемников, которые сражаются в их рядах.

В заявлении, переданном Al Hadath, боевики подтвердили «верность делу джихада (войне против неверных)» и указали, что продолжат сражаться с правительственными войсками.

Согласно российско-турецким договоренностям, процесс создания демилитаризованной зоны глубиной 15−20 км на северо-западе Сирии должен быть завершен к 15 октября. Контроль в ней будут осуществлять подвижные патрульные группы турецких войск и подразделений российской военной полиции. Минобороны Турции объявило 10 октября о завершении вывода тяжелых вооружений из буферной зоны.