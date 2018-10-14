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14 октября, источник: ТАСС

СМИ: террористы «Джебхат ан-Нусры» отказались выводить боевиков из буферной зоны

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Террористы из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) заявили об отказе вывести свои формирования из создаваемой в Идлибе демилитаризованной зоны. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Hadath со ссылкой на заявление полевых командиров.

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По его информации, боевики «Джебхат ан-Нусры» и ряда других экстремистских группировок должны были быть выведены с линии соприкосновения с правительственными войсками к 15 октября.

Ранее газета Al-Watan сообщила, что главари «Джебхат ан-Нусры» под давлением Турции якобы согласились распустить свои формирования, но потребовали дополнительных гарантий для иностранных наемников, которые сражаются в их рядах.

В заявлении, переданном Al Hadath, боевики подтвердили «верность делу джихада (войне против неверных)» и указали, что продолжат сражаться с правительственными войсками.

Согласно российско-турецким договоренностям, процесс создания демилитаризованной зоны глубиной 15−20 км на северо-западе Сирии должен быть завершен к 15 октября. Контроль в ней будут осуществлять подвижные патрульные группы турецких войск и подразделений российской военной полиции. Минобороны Турции объявило 10 октября о завершении вывода тяжелых вооружений из буферной зоны.

Представитель оппозиционного Сирийского комитета по переговорам Яхья аль-Ариди в интервью Al Hadath расценил заявление «Джебхат ан-Нусры» как попытку выиграть время. По его мнению, турецкие военные «сумеют заставить террористов покинуть буферную зону».

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