Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тест. Обратитесь к ветеринару или нет?
Что это? Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир (фото)
На пике сексуального наслаждения у азиатов и европейцев разная мимика
Летчик-космонавт Корниенко об аварии "Союза": ребятам повезло
Особняк за 12 миллиардов рублей нашли в Подмосковье
Куда бюджетно съездить на ноябрьские праздники?Топ-5 направлений, которые как нельзя лучше подходят для краткосрочной поездки в начале ноября
Полина Гагарина нежно поздравила сына с 11-летием
Принц Джордж и принцесса Шарлотта стали звездами на свадьбе внучки Елизаветы II
5 болезней, которые можно определить по глазам
Из-за редкой болезни девушка не ест больше четырех лет
В США обсуждают зенитку, которая едет по РФ к Донбассу
Нокаут бойца США российским на последней секунде
Губернатор обеспечил себе "золотой парашют" за день до отставки
Министр уволилась после 26 загранпоездок за 2 года
Новая Lada — повышенная проходимость и брутальный стиль
В США сделают автомобиль-мечту дачников (фото)
Россиянам предложили оплачивать коммунальные долги соседей
Как ошибаются собственники при продаже квартир
Фоторепортажи
8Находка десятилетия
8В Воронежской области столкнулись два пассажирских автобуса
02:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Нидерланды обвинили Россию в военных провокациях в Арктике

Российские истребители и боевые корабли пытаются спровоцировать голландских и британских военных в Арктике. Об этом газете The Telegraph заявил начальник управления операций морской пехоты Нидерландов генерал Джефф Макмутри.

Наверх
Источник: Reuters

«Мы видим растущий интерес российского флота к нашим учениям. Например, когда мы осуществляли учебные пуски в рамках программы защиты от баллистических ракет, мы видим больше российских кораблей, чем обычно. Они приближаются к нам ближе, чем в прошлые десятилетия. Они явно хотят, чтобы их видели», — пояснил он.

«Русские самолеты пролетают близко к нашим кораблям лишь для того, чтобы обозначить свое присутствие. Это можно назвать провокацией», — отметил генерал.

26 сентября тактическая группа Северного флота ВМФ впервые в ходе учений применила в Арктике береговой ракетный комплекс «Бастион». Расчет успешно выполнил стрельбу сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракетой «Оникс» по морской мишени, находившейся на расстоянии свыше 60 километров в море Лаптевых.

Береговой ракетный комплекс «Бастион» впервые появился в Арктике
Во время загрузки произошла ошибка.
26 сентября© Ньюстюб
 Стало известно будущее Кокорина в «Зените»
США и Израиль раскрыли обман России
Трамп считает, что проявляет жесткость в отношении Путина
В Киево-Печерской лавре задержали более сотни человек
Русские стали массово повторять странный танец (видео)
Развод, СИЗО и пьянство: что не так с российскими футболистами
Актер Панин был пассажиром в машине на пешеходной зоне — ГИБДД
Сборная России по футболу обыграла Турцию в матче Лиги наций
ВВС: советы русским женщинам, которые встречаются с англичанами
Спорт
Сборная России снова победила Турцию Луческу Для того, чтобы остаться первыми в группе Лиги наций, россияне должны не проиграть сборной Швеции в гостях
Hi-Tech
Представлен первый в мире смартфон без SIM-карты Звонки гаджет делает через узлы собственной блокчейн-сети.
Авто
Scania красиво проводила на пенсию 4-е поколение грузовиков Марка Scania представила для России специальную серию машин со старыми кабинами
Кино
Кирилл Плетнев: «Я не наигрался в истории про любовь» Популярный актер, который не побоялся уйти в режиссуру и начать с чистого листа, рассказал о своей уже второй по счету картине — мелодраме «Без меня». А еще — о принципиальном отказе играть военных и любви к сериалам
Недвижимость
Ляп на ляпе: как ошибаются собственники при продаже квартир
Россиянам предложили оплачивать коммунальные долги соседей
Петросян собрался выселить Степаненко из шикарной квартиры
IKEA весной начнет продажи товаров для животных в России
Горячие темы на «Детях»
Атти У всех так? 432
Дарина Корниенко Многодетные дети и льготы 351
Akella Про пенсионный возраст и рабочий день 331
Клара Цеткин Опять про невесток и свекровей 205
Леди
Иванка Трамп пришла в Белый дом в ослепительном костюме (фото) Дочка президента США продемонстрировала безупречный вкус.
Все о ремонте
Как быстро убраться в квартире, чтобы было чисто
11 простых и незатратных способов сделать ваш интерьер удобнее уже сейчас
6 дизайн-решений для интерьера гостиной
5 классных идей для маленьких квартир из западных проектов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь