Нидерланды обвинили Россию в военных провокациях в Арктике

«Мы видим растущий интерес российского флота к нашим учениям. Например, когда мы осуществляли учебные пуски в рамках программы защиты от баллистических ракет, мы видим больше российских кораблей, чем обычно. Они приближаются к нам ближе, чем в прошлые десятилетия. Они явно хотят, чтобы их видели», — пояснил он.