Трамп считает, что проявляет жесткость в отношении Путина

Источник: AP 2018

Журналист спросила Трампа, почему он избегает критики в адрес президента России. «Вы не знаете, о чем я говорил с Путиным на встрече перед пресс-конференцией», — ответил глава Белого дома.

«Именно я дал Украине ударные вооружения, противотанковые системы», — добавил Трамп. Он отметил, что его предшественник на посту президента США Барак Обама не пожелал пойти на этот шаг, а также «отдал им (России) часть Украины».

«Думаю, я проявляю большую жесткость с ним лично, — отметил Трамп, говоря о Путине. — У нас была встреча, это была очень жесткая встреча и это была очень хорошая встреча».