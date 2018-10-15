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03:26 (мск), источник: ТАСС

Трамп считает, что проявляет жесткость в отношении Путина

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что он проявляет жесткость в отношении главы российского государства Владимира Путина. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу CBS, которое было показано в эфире в воскресенье.

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Источник: AP 2018

Журналист спросила Трампа, почему он избегает критики в адрес президента России. «Вы не знаете, о чем я говорил с Путиным на встрече перед пресс-конференцией», — ответил глава Белого дома.

«Именно я дал Украине ударные вооружения, противотанковые системы», — добавил Трамп. Он отметил, что его предшественник на посту президента США Барак Обама не пожелал пойти на этот шаг, а также «отдал им (России) часть Украины».

«Думаю, я проявляю большую жесткость с ним лично, — отметил Трамп, говоря о Путине. — У нас была встреча, это была очень жесткая встреча и это была очень хорошая встреча».

Встреча Путина и Трампа прошла в Хельсинки 16 июля. Российский лидер высоко оценил итоги этого саммита, однако заметил, что никто и не рассчитывал решить на нем все проблемы в отношениях двух стран.

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