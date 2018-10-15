СМИ: Япония создает постоянную военную базу в Джибути

Источник: AP 2018

В настоящее время в Джибути уже есть опорный пункт вооруженных сил Японии — его используют эсминец ВМС и два патрульных самолета, которые принимают участие в рутинных операциях по пресечению вылазок сомалийских пиратов.

В последнее время их число резко сократилось, однако Токио намерен расширить этот объект. Планируется арендовать у властей Джибути площадь примерно в 12 га, где будут построены казарма, административные помещения и склады.