СМИ: Япония создает постоянную военную базу в Джибути

В настоящее время в Джибути уже есть опорный пункт вооруженных сил Японии — его используют эсминец ВМС и два патрульных самолета, которые принимают участие в рутинных операциях по пресечению вылазок сомалийских пиратов.
В последнее время их число резко сократилось, однако Токио намерен расширить этот объект. Планируется арендовать у властей Джибути площадь примерно в 12 га, где будут построены казарма, административные помещения и склады.
Как отмечает газета, правительство Японии рассматривает создание постоянной базы в Джибути как средство противодействия Китаю, который также пытается расширять свое присутствие в этом районе, обращенном к стратегически важным морским путям из Восточной Азии в Европу.