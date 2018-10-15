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07:34 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Япония создает постоянную военную базу в Джибути

ТОКИО, 15 октября. /ТАСС/. Правительство Японии намерено создать первую постоянную военную базу за рубежом. Она разместится в Джибути у входа в Красное море, сообщает в понедельник газета Sankei Shimbun со ссылкой на источники в министерстве обороны.

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Источник: AP 2018

В настоящее время в Джибути уже есть опорный пункт вооруженных сил Японии — его используют эсминец ВМС и два патрульных самолета, которые принимают участие в рутинных операциях по пресечению вылазок сомалийских пиратов.

В последнее время их число резко сократилось, однако Токио намерен расширить этот объект. Планируется арендовать у властей Джибути площадь примерно в 12 га, где будут построены казарма, административные помещения и склады.

Как отмечает газета, правительство Японии рассматривает создание постоянной базы в Джибути как средство противодействия Китаю, который также пытается расширять свое присутствие в этом районе, обращенном к стратегически важным морским путям из Восточной Азии в Европу.

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