Мяхар объявил о решении снять свою кандидатуру с выборов главы Хакасии

Об этом он сообщил в понедельник журналистам.

«Я принял решение снять свою кандидатуру с выборов главы Республики Хакасия. Считаю, что вы имеете право сделать осознанный и взвешенный выбор руководителя своего региона, где живете, работаете, растите детей. Сегодня это сделать невозможно ввиду того, что накал страстей достиг апогея», — заявил Мяхар.