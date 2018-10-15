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08:10 (мск), источник: ТАСС

Мяхар объявил о решении снять свою кандидатуру с выборов главы Хакасии

АБАКАН, 15 октября. /ТАСС/. Кандидат от Партии роста Александр Мяхар принял решение снять свою кандидатуру с выборов главы Хакасии.

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Об этом он сообщил в понедельник журналистам.

«Я принял решение снять свою кандидатуру с выборов главы Республики Хакасия. Считаю, что вы имеете право сделать осознанный и взвешенный выбор руководителя своего региона, где живете, работаете, растите детей. Сегодня это сделать невозможно ввиду того, что накал страстей достиг апогея», — заявил Мяхар.

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