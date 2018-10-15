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08:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Избирком Хакасии отзовет иск о снятии Коновалова с выборов

Избирком Хакасии на сегодняшнем заседании принял решение отозвать из Верховного суда республики свой иск об отмене регистрации кандидата в главы региона от КПРФ Валентина Коновалова.

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Источник: РИА "Новости"

«Повторно рассмотрев представление прокуратуры, принято решение признать его обоснованным, но не подлежащим исполнению, так как сроки по нему истекли. Исковое заявление об отмене регистрации кандидата из Верховного суда отозвать», — цитирует ТАСС председателя избиркома Александра Чуманина.

Отозвать иск избиркому посоветовал врио главы региона Михаил Развожаев.

Напомним, с требованием снять господина Коновалова с выборов обратился, помимо избиркома, кандидат от Партии роста Александр Мяхар. Рассмотрение второго иска также должно состояться сегодня, 15 октября. Второй тур выборов губернатора назначен на 21 октября.

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06:12 (мск)© Ньюстюб
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