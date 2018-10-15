Избирком Хакасии отзовет иск о снятии Коновалова с выборов

«Повторно рассмотрев представление прокуратуры, принято решение признать его обоснованным, но не подлежащим исполнению, так как сроки по нему истекли. Исковое заявление об отмене регистрации кандидата из Верховного суда отозвать», — цитирует ТАСС председателя избиркома Александра Чуманина.