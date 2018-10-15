Выборы главы Хакасии перенесли на 11 ноября

Источник: РИА Новости

Мяхар в понедельник заявил о том, что снимает свою кандидатуру на выборах в Хакасии и сообщил, что намерен отозвать иск в Верховный суд республики о снятии с выборов кандидата от КПРФ Валентина Коновалова из-за неправильной агитации. Он также призвал Коновалова сняться с выборов, но тот заявил, что не будет этого делать.

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«Так как Мяхар снялся и сделал об этом официальное заявление, то выборы главы Хакасии должны быть назначены не позднее чем через две недели, но поскольку через две недели будет праздничный день — 4 ноября, а в праздники выборы проводить закон не разрешает, то, соответственно, голосование будет назначено на 11 ноября», — сказал Шевченко.

По его словам, выборы пройдут по одной кандидатуре — кандидату Коновалову, в бюллетене будет указана только его фамилия и два варианта — «за» и «против». Шевченко также сообщил, что для победы на этих выборах Коновалову нужно будет набрать более 50% голосов в свою пользу.

В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42% голосов), Коновалов (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин снялся с выборов, затем стало известно, что и Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру.