Трамп: Путин, возможно, имеет отношение к убийствам и отравлениям, но не в США

Источник: AP 2018

Журналистка Лесли Шталь спросила Трампа, почему он никогда не отзывался о Путине «грубо». Американский президент ответил, что он единственный послал в Украину оружие и танки. Кроме того, Трамп заметил, что их личная встреча с Путиным была «тяжелой», но «очень хорошей».

На следующий о вопрос о причастности российского президента к отравлениям и убийствам Трамп ответил: «Возможно, да. Возможно, я думаю. Но полагаю, что не в нашей стране».

Трамп согласился с тем, что Россия вмешалась в выборы в США в 2016 году. Но вмешательство Китая он назвал «большей проблемой». Вместе с тем президент сказал, что не толкает Китай к «экономической депрессии» и что у него хорошие отношения с китайским лидером Си Цзиньпинем.

Обсудили во время интервью и другие вопросы. Трамп заявил, что не считает прогнозы по изменению климата «обманом», но не готов тратить на эту проблему «триллионы долларов». «Я не хочу потерять миллионы рабочих мест. Я не хочу, чтобы меня ставили в невыгодное положение», — пояснил президент США.