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10:31 (мск), источник: RTVi

Трамп: Путин, возможно, имеет отношение к убийствам и отравлениям, но не в США

Президент США Дональд Трамп считает, что Путин, «возможно», имеет отношение к убийствам и отравлениям, но не в Америке. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

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Источник: AP 2018

Журналистка Лесли Шталь спросила Трампа, почему он никогда не отзывался о Путине «грубо». Американский президент ответил, что он единственный послал в Украину оружие и танки. Кроме того, Трамп заметил, что их личная встреча с Путиным была «тяжелой», но «очень хорошей».

На следующий о вопрос о причастности российского президента к отравлениям и убийствам Трамп ответил: «Возможно, да. Возможно, я думаю. Но полагаю, что не в нашей стране».

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Трамп считает, что проявляет жесткость в отношении Путина

Трамп согласился с тем, что Россия вмешалась в выборы в США в 2016 году. Но вмешательство Китая он назвал «большей проблемой». Вместе с тем президент сказал, что не толкает Китай к «экономической депрессии» и что у него хорошие отношения с китайским лидером Си Цзиньпинем.

Обсудили во время интервью и другие вопросы. Трамп заявил, что не считает прогнозы по изменению климата «обманом», но не готов тратить на эту проблему «триллионы долларов». «Я не хочу потерять миллионы рабочих мест. Я не хочу, чтобы меня ставили в невыгодное положение», — пояснил президент США.

Американский лидер также высказался о характере политиков. По его словам, политический мир — самый «обманчивый и порочный». «Я всегда говорил, что самые жестокие люди — это парни из Манхэттена <…> Теперь я говорю, что они дети. <…> Он [политический мир — прим. ред. ] порочен, он полон лжи и обмана», — подчеркнул Трамп.

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Трамп: Путин, возможно, имеет отношение к убийствам и отравлениям, но не в США
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