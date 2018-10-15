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12:36 (мск), источник: ТАСС

Число заявок на конкурс «Лидеры России» за пять дней превысило 50 тыс

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Число заявок для участия в конкурсе управленцев «Лидеры России» превысило за пять дней 50 тыс. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей», выступающей организатором конкурса.

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Источник: РИА "Новости"

Регистрация для участия в проекте стартовала 10 октября и продлится до 24 октября. «Более 50 тыс. заявок поступило на конкурс “Лидеры России” к утру 15 октября», — говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

По данным пресс-службы, среди федеральных округов по числу поступивших заявок пока лидирует Центральный — из регионов ЦФО 36,8% всех зарегистрированных на конкурс участников. На втором месте — Приволжский федеральный округ, из которого на данный момент 15,6% конкурсантов, далее идут Северо-Западный федеральный округ (12,8%), Сибирский (9,8%), Уральский (9,7%), Южный (8,8%), Дальневосточный (3,4%) и Северо-Кавказский (3,1%), уточнили в АНО.

Что касается конкретных регионов, то среди них по количеству желающих принять участие в конкурсе лидирует Москва (21,1% участников), Санкт-Петербург (8%), Московская область (6,7%), Свердловская область и Краснодарский край (по 3,2%).

Как заявлял ранее руководитель проекта «Лидеры России», генеральный директор АНО Алексей Комиссаров, организаторы ожидают, что количество поданных заявок в этом году будет больше, чем годом ранее, когда число заявок составило почти 200 тыс. В этом году правила конкурса были изменены, появились дополнительные возможности для желающих принять участие в проекте, например, возможность подавать заявки получили управленцы с 25 до 55 лет (ранее — до 50 лет), иностранные граждане, которые хорошо знают русский язык.

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О конкурсе

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей» и призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а трое — заместителями федеральных министров.

Платформа «Россия — страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия — страна возможностей» создана в мае текущего года для развития одноименной платформы.

Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно на сайте — лидерыроссии.рф.

Стартовали вторые «Лидеры России»
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05:42 (мск)© Ньюстюб
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