«Иомиури»: Ким Чен Ын отказался передать США список ядерных объектов КНДР

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

По данным газеты, северокорейский лидер считает, что между странами все еще нет доверительных отношений. А потому, даже если КНДР предоставит список, США будет трудно в него поверить.

При этом в КНДР призывают скорее оформить документ об официальном прекращении Корейской войны 1950−1953 годов: мирного договора, который формально бы завершал войну между Северной и Южной Кореями, до сих пор не существует.

26 фотографий 26 фотографий 26 фотографий

О ядерном разоружении Трамп и Ким Чен Ын договорились 12 июня на саммите в Сингапуре. Они подписали декларацию, которая должна установить новые отношения между странами. Как отмечал Bloomberg, документ должен «способствовать миру и процветанию полуострова».

Сразу же после встречи Трамп рассказал, что ожидает скорого разоружения КНДР. А в конце июля появились сообщения о том, что Северная Корея начала демонтировать ядерный полигон Сохэ. При этом, по данным Washington Post, США подозревает КНДР в создании новых ядерных ракет.