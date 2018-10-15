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11:28 (мск), источник: RTVi

«Иомиури»: Ким Чен Ын отказался передать США список ядерных объектов КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын отказался предоставить США полный список ядерных объектов своей страны. Об этом пишет японская газета «Иомиури» со ссылкой на несколько анонимных источников.

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По данным газеты, северокорейский лидер считает, что между странами все еще нет доверительных отношений. А потому, даже если КНДР предоставит список, США будет трудно в него поверить.

При этом в КНДР призывают скорее оформить документ об официальном прекращении Корейской войны 1950−1953 годов: мирного договора, который формально бы завершал войну между Северной и Южной Кореями, до сих пор не существует.

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О ядерном разоружении Трамп и Ким Чен Ын договорились 12 июня на саммите в Сингапуре. Они подписали декларацию, которая должна установить новые отношения между странами. Как отмечал Bloomberg, документ должен «способствовать миру и процветанию полуострова».

Сразу же после встречи Трамп рассказал, что ожидает скорого разоружения КНДР. А в конце июля появились сообщения о том, что Северная Корея начала демонтировать ядерный полигон Сохэ. При этом, по данным Washington Post, США подозревает КНДР в создании новых ядерных ракет.

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Ким Чен Ын отказался предоставлять Соединенным Штатам список ядерных объектов
Во время загрузки произошла ошибка.
07:12 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы«Внезапный мир США и Северной Кореи»
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