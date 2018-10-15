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12:23 (мск), источник: Интерфакс

Совет ЕС утвердил режим санкций для борьбы с применением химоружия

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU — Совет ЕС по иностранным делам, заседающий в понедельник в Люксембурге, утвердил новый режим ограничительных мер с целью борьбы против использования и распространения химического оружия, сказано в коммюнике совета по принятому постановлению.

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Источник: Reuters

«ЕС отныне будет способен налагать санкции на лиц и организации, участвующие где бы то ни было в развитии и использовании химического оружия, независимо от их национальности и места, где они находятся», — говорится в сообщении совета.

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Там поясняется, что эти ограничительные меры направлены «против лиц и организаций, непосредственно ответственных за развитие или использование химического оружия, против тех, кто оказывает им свою финансовую, техническую или материальную поддержку, а также против тех, кто помогает или поощряет к действию эти лица и организации или тех, кто с ними связан».

Санкции заключаются в запрете на поездки в ЕС и замораживании финансовых активов лиц и организаций. При этом физическим и юридическим лицам ЕС будет запрещено выделять средства в распоряжение тех, кто попал под ограничительные меры.

«Это решение способствует усилиям, которые ЕС прилагает, чтобы бороться против распространения и использования химического оружия, представляющего серьезную угрозу для международной безопасности», — отмечается в коммюнике.

В нем подтверждается поддержка Евросоюзом запрещения химического оружия на всемирном уровне, как это предусмотрено Конвенцией о запрещении химического оружия, «в условиях, отмеченных увеличением химических атак в разных районах мира».

В марте 2018 года экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок». Лондон предъявил Москве официальные обвинения, заявив о том, что Россия нарушила устав Организации Объединенных Наций и Конвенцию о запрещении химического оружия.

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