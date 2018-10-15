Песков прокомментировал перенос выборов в Хакасии

Источник: РИА Новости

«Хакасии, как и всем регионам России, нужны прозрачные справедливые и честные выборы, нужна возможность избирателям Хакасии высказаться за или против того или иного кандидата. Поэтому очень важно, чтобы все проходило в правовом русле, в правовых рамках, насколько мы понимаем, этим сейчас занимается избирком», — сказал Песков, комментируя ситуацию с выборами в Хакасии.

Представитель Партии роста Александр Мяхар заявил в понедельник, что снимает свою кандидатуру с выборов главы Хакасии и сообщил, что намерен отозвать иск в верховный суд республики о снятии с выборов кандидата от КПРФ Валентина Коновалова из-за неправильной агитации.

В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42% голосов), Коновалов (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин снялся с выборов, затем стало известно, что и Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Президент России назначил Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии.