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14:01 (мск), источник: Ведомости

Кремль ответил на заявление Трампа о возможной причастности Путина к «отравлениям»

Песков призвал гибко относиться к высказыванию президента Трампа.

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Источник: AP 2018

Президент США Дональд Трамп не выдвигал прямых обвинений в причастности Владимира Путина к отравлениям людей. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Я не стал бы давать оценку, что Трамп допустил возможность [причастности Путина к отравлениям], как мы читаем во множестве СМИ. Здесь, наверное, нужно к лингвистическим особенностям относиться гибко. Другого ответа, понятно, что быть не могло. Это ответ президента США. Никаких прямых обвинений президент США не озвучивал и каких-либо подкрепленных хоть какими-то аргументами или тем более доказательствами обвинений в отношении президента России не может существовать.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

«Так мы к этому и относимся», — резюмировал представитель Кремля. «Главное: мы всегда говорили, что Россия не имела, не имеет и потенциально не может иметь ничего общего с этими обвинениями», — добавил Песков.

Ранее в интервью в программе 60 Minutes на телеканале CBS News Трамп на вопрос, согласен ли он с тем, что Путин «причастен к убийствам и отравлениям», ответил: «Возможно, причастен, да. Возможно».

Справка
Что стало известно из отчета полиции об отравлении в Солсбери

Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

В марте в британском городе Солсбери в бессознательном состоянии были обнаружены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», и обвинила в произошедшем Россию. Российские власти обвинения категорически отвергали.

В сентябре Великобритания назвала имена подозреваемых в отравлении — Александр Петров и Руслан Боширов. Мэй высказала мнение, что они получили приказ на «высоком уровне» руководства России. Песков подчеркнул в ответ, что «ни высшее руководство, ни руководство рангом ниже, никакие официальные представители не имели и не имеют ничего общего с событиями в Солсбери».

В понедельник стало известно, что совет ЕС по иностранным делам утвердил механизм введения санкций для борьбы с использованием и распространением химического оружия. «ЕС теперь будет иметь возможность вводить санкции в отношении организаций и лиц, принимающих где бы то ни было участие в развитии и использовании химического оружия, независимо от их национальности и местонахождения», — говорится в заявлении.

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