В Кремле подтвердили, что разговор Путина и Трампа в Хельсинки был жестким

«Была пресс-конференция, где президент, в том числе наш президент, я не буду говорить за президента Трампа, говорил о том, что открыто ставились (в ходе переговоров) все вопросы. В этом плане встреча действительно была жесткой, потому что оба президента достаточно прямо говорили о тех раздражителях, которые есть в наших двусторонних отношениях», — сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать заявление Трампа о том, что он проявлял жесткость при контактах с Путиным.