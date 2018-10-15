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13:21 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле подтвердили, что разговор Путина и Трампа в Хельсинки был жестким

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU — Встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки можно назвать жесткой в части открытого обсуждения раздражителей в российско-американских отношениях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Была пресс-конференция, где президент, в том числе наш президент, я не буду говорить за президента Трампа, говорил о том, что открыто ставились (в ходе переговоров) все вопросы. В этом плане встреча действительно была жесткой, потому что оба президента достаточно прямо говорили о тех раздражителях, которые есть в наших двусторонних отношениях», — сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать заявление Трампа о том, что он проявлял жесткость при контактах с Путиным.

В этом плане да, она была жесткой, потому что откровенно назывались проблемы своими именами.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ
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Песков отметил, что при этом разговор не выходил за рамки дипломатических правил приличия. «Если говорить о манере разговора, выходил ли он за рамки дипломатических правил приличия — нет, не выходил. Все было в рамках», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью, показанном в понедельник телеканалом CBS, заявил, что проявляет жесткость при контактах с Путиным. «Думаю, что лично я с ним проявил жесткость. У меня была с ним двусторонняя встреча. Это была жесткая и очень хорошая встреча», — сказал президент США.

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