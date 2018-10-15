Володин: Зарубежным политикам пора извиниться за надуманные обвинения в адрес России
Спикер Госдумы считает результаты последних выборов в Европе и США запросом общества на обновление власти.
Спикер Госдумы считает результаты последних выборов в Европе и США запросом общества на обновление власти.
По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, последние выборы в США и Европе показывают системные изменения отношения избирателей к политикам и партиям, длительное время находящимся у власти.
«В свое время никто из европейских глав государств не верил в то, что Дональд Трамп может стать президентом Соединенных Штатов. Вчера свои лидирующие позиции потеряла правящая с 1957 года в Баварии партия ХСС. Она не сможет сформировать кабинет министров без коалиции. При этом все большую поддержку получают партии, которые реагируют на острые запросы общества, такие как решение проблем миграции, борьба с безработицей, защита окружающей среды, доступное образование и медицинское обслуживание», — заявил Володин журналистам, отвечая на вопрос о поражении на выборах в Баварии правящей партии Германии.
По его мнению, проигрывающая западная элита продолжает надеяться, что это случайность, а не закономерность. Своим низким результатам она не находит лучшего объяснения, чем вмешательство России в выборы.
Между тем последние результаты выборов в США и Европе носят системный характер. К ним надо относиться самокритично и в первую очередь спросить с себя. Пришло время, когда, проанализировав последние избирательные кампании в Европе, зарубежным политикам пора извиниться за надуманные обвинения, звучащие в адрес России.
Напомним, 14 октября в Германии состоялись выборы в ландтаг (земельный парламент) Баварии. Партнер
Второе место заняли «зеленые» с 17,5%. Следующей стала партия «Свободные избиратели» (11,9%). Кроме того, в ландтаг впервые прошла ультраправая «Альтернатива для Германии» (10,3%), занимающая резко отрицательную позицию в отношении мигрантов.
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