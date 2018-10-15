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15:12 (мск), источник: Daily Storm

Володин: Зарубежным политикам пора извиниться за надуманные обвинения в адрес России

Спикер Госдумы считает результаты последних выборов в Европе и США запросом общества на обновление власти.

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По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, последние выборы в США и Европе показывают системные изменения отношения избирателей к политикам и партиям, длительное время находящимся у власти.

«В свое время никто из европейских глав государств не верил в то, что Дональд Трамп может стать президентом Соединенных Штатов. Вчера свои лидирующие позиции потеряла правящая с 1957 года в Баварии партия ХСС. Она не сможет сформировать кабинет министров без коалиции. При этом все большую поддержку получают партии, которые реагируют на острые запросы общества, такие как решение проблем миграции, борьба с безработицей, защита окружающей среды, доступное образование и медицинское обслуживание», — заявил Володин журналистам, отвечая на вопрос о поражении на выборах в Баварии правящей партии Германии.

По его мнению, проигрывающая западная элита продолжает надеяться, что это случайность, а не закономерность. Своим низким результатам она не находит лучшего объяснения, чем вмешательство России в выборы.

Между тем последние результаты выборов в США и Европе носят системный характер. К ним надо относиться самокритично и в первую очередь спросить с себя. Пришло время, когда, проанализировав последние избирательные кампании в Европе, зарубежным политикам пора извиниться за надуманные обвинения, звучащие в адрес России.
Вячеслав Володин
спикер Госдумы
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Напомним, 14 октября в Германии состоялись выборы в ландтаг (земельный парламент) Баварии. Партнер Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Ангелы Меркель по правящей в ФРГ коалиции — Христианско-социальный союз (ХСС) — по предварительным результатам, побеждает, однако набрал всего 37,2% голосов. На прошлых выборах в баварский ландтаг в 2013 году за ХСС проголосовали 47,7% жителей.

Второе место заняли «зеленые» с 17,5%. Следующей стала партия «Свободные избиратели» (11,9%). Кроме того, в ландтаг впервые прошла ультраправая «Альтернатива для Германии» (10,3%), занимающая резко отрицательную позицию в отношении мигрантов.

Позиция еще одного партнера Меркель по коалиции — Социал-демократической партии Германии — сильно опустилась на выборах в Баварии, получив всего 9,7% голосов избирателей. В течение четырех недель должна быть сформирована коалиция, поскольку ХСС по итогам выборов потерял парламентское большинство.

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