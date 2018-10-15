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15:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Британия пожаловалась на утечку военных секретов из-за хакеров

Министерство обороны Великобритании рассказало о десятках случаев утечки военных секретов из-за кибератак враждебно настроенных государств и шпионских агентств. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на доклад ведомства.

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Источник: Reuters

В частности, Минобороны не удалось предотвратить кражу 37 военных тайн в 2017 году. В то же время в выпущенных ведомством и Национальным центром кибербезопасности предостережениях упоминалась китайская хакерская разведывательная группа APT10. Ее члены намеревались заполучить военные и разведданные.

Несмотря на то, что шпионаж считается «приемлемым» поведением для государства и не является причиной для ответных мер, кража военных тайн наносит ущерб национальной безопасности, отмечается в докладе. По сообщению Минобороны, разглашение деталей расследования кибератаки может привести к тому, что другие злоумышленники смогут получить доступ к секретным данным ведомства.

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Sky News удалось выяснить, что один из инцидентов был связан с разглашением незащищенных данных министерства. Еще несколько привели к тому, что злоумышленники могли получить доступ к закрытым помещениям и компьютерам. Два случая включали вывоз телефонов и ноутбуков сотрудников за рубеж.

В сентябре сообщалось, что Великобритания сформирует киберотряд для сдерживания России. В подразделение, которое создается под руководством Минобороны и Центра правительственной связи, будут входить примерно две тысячи специалистов.

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