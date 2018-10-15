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18:31 (мск), источник: Интерфакс

Эстония оценила ущерб от «советской оккупации» в €1,2 млрд

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU — Созданная при Министерстве юстиции Эстонии комиссия по выявлению ущерба от оккупаций оценила размер ущерба от «советской оккупации» примерно в 92 млрд рублей.

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Источник: Reuters

Таким образом, по нынешнему валютному курсу ущерб оценивается в 1,2 млрд евро, сообщил в понедельник порталу телерадиовещания ERR председатель комиссии, историк Тоомас Хийо (Tooma Hijo).

По его мнению, «международное право позволяет нам предъявлять иски о возмещении ущерба за потери, связанные с оккупацией, и в прошлом это сделали несколько государств. Советский Союз оккупировал Эстонию в 1940 году, и оккупационная власть несет ответственность за время оккупации».

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Он подчеркнул, что «Эстония не может отказаться от изучения нанесенного ущерба и предъявления требований о компенсации, потому что это будет означать признание добровольного присоединения к СССР. В таком случае будут забыты десятки тысяч граждан, ставших жертвами советской власти, и будет признана бессмысленность и ненужность деятельности тех, кто боролся против оккупационной власти».

По данным комиссии, жертвами сталинских репрессий стали 49 тыс. 500 человек, 24 тыс. 100 человек погибли во время Второй мировой войны и 139 тыс. 400 человек вынуждены были уехать из Эстонии. Эстония «потеряла» Печерский район и территории за Нарвой. В отчете сказано, что человеческие потери по своей природе можно считать геноцидом.

В нем также говорится, что в период с 1948 по 1985 год Эстония лишилась миллиона гектаров сельхозземель.

Как считают в комиссии, загрязнение поверхностных вод в период с 1950 по 1990 оценили в 20 млрд рублей. Загрязнение грунтовых вод оценили в 60 млрд рублей. За 20 лет использовали 5−9 млрд рублей на производство энергии из сланца, изъятой из Эстонии.

Неэффективное использование залежей фосфорита, по оценке комиссии, привело к ущербу в 290 млн рублей.

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Как говорится в отчете, принудительная коллективизация разрушила сельское хозяйство страны и нанесла ущерб в размере трех миллиардов рублей. В Эстонию завезли много рабочей силы, и доля эстонцев в национальном составе республики уменьшилась с 89% в 1941 году до 61% в 1989 году.

Авторы отчета считают, что именно из-за «оккупации» уровень жизни в Эстонии значительно ниже уровня жизни в Финляндии, а средняя продолжительность жизни на 3,5 года меньше.

В то же время, как сообщил в субботу министр юстиции Урмас Рейнсалу, «у нас есть юридическая экспертная оценка и обзор о человеческих утратах».

«Согласно рекомендациям комиссии на основании единой методики будет продолжена оценка прочего ущерба. Это станет предпосылкой для дальнейших шагов», — заявил министр.

Ранее другие члены правительства неоднократно высказывались против предъявления требований о компенсации от «советской оккупации». Так, в конце августа премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) сказал, что Эстония проводит последовательную внешнюю политику и, как и при прежних правительствах, эстонское государство (в том числе и сейчас) не занимается активно составлением и предоставлением требований об ущербе.

О бесперспективности постановки этого вопроса заявляли и представители России. Так, посол РФ в Эстонии Александр Петров заявил, что «требования Эстонии о компенсации за оккупацию лишены перспектив».

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