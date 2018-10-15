Путин наградил Набиуллину орденом Почета
Президент России Владимир Путин наградил председателя Банка России Эльвиру Набиуллину орденом Почета. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Президент России Владимир Путин наградил председателя Банка России Эльвиру Набиуллину орденом Почета. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Орденом Почета: Набиуллину Эльвиру Сахипзадовну — председателя Центрального банка Российской Федерации», — говорится в указе.
Глава ЦБ награждена за большой вклад в развитие и укрепление банковской системы.