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15:28 (мск), источник: RNS

Путин наградил Набиуллину орденом Почета

Президент России Владимир Путин наградил председателя Банка России Эльвиру Набиуллину орденом Почета. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Источник: РИА "Новости"

«Орденом Почета: Набиуллину Эльвиру Сахипзадовну — председателя Центрального банка Российской Федерации», — говорится в указе.

Глава ЦБ награждена за большой вклад в развитие и укрепление банковской системы.

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