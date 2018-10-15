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16:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Amnesty International заявила о похищении сотрудника в Ингушетии

Правозащитники обратились в Следственный комитет.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила в понедельник, 15 октября, о похищении и избиении своего сотрудника в Ингушетии. По данным организации, неизвестные похитили и избили исследователя Олега Козловского, который приехал в Магас для наблюдения за протестными митингами. Правозащитники связывают это похищение с обострившейся политической обстановкой в регионе и отмечают, что это довольно редкое явление для Ингушетии. Сотрудники организации подали заявление в Следственный комитет России, однако сомневаются в результативности расследования.

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В Ингушетии 6 октября был похищен и избит исследователь Amnesty International, сообщается на сайте международной правозащитной организации. В заявлении говорится, что Олег Козловский приехал в Магас для наблюдения за массовыми протестными митингами. Напомним, 26 сентября Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает обмен территориями районов. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе. При этом в Конституционном суде Ингушетии заявили, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума. В республике начались протестные акции, которые впоследствии были согласованы властями.

«Неизвестный, назвавшийся представителем организаторов протеста, заманил Козловского в своей автомобиль под предлогом организации встречи с митингующими, — говорится в заявлении.— Вместо этого его отвезли за пределы города, где его раздели, начали избивать и угрожать расстрелом».

По словам Олега Козловского, похитители представились сотрудниками местного Центра по борьбе с экстремизмом, однако никаких документов не предъявили.

«Побили, сломали ребро, приставляли пистолет к затылку и говорили, что сейчас застрелят, — сообщил господин Козловский в своем Twitter.— Когда добиться от меня чего-либо не удалось, стали требовать, чтобы я никому не говорил о случившемся, угрожали убить моих детей». После чего его вывезли в Северную Осетию и отпустили возле аэропорта, а один из похитителей потребовал от господина Козловского «никогда не возвращаться и не писать об Ингушетии». Исследователь сообщил, что подал заявление в СК, а также лично встретился с главой Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаилом Федотовым и омбудсменом по правам человека Джамбулатом Оздоевым, «который пообещал контролировать ход расследования».

Я встречался с Козловским на прошлой неделе в Москве, и он рассказал о том, что произошло с ним в Магасе. Мы договорились, что он пришлет мне все в письменном виде, но пока есть только его устное заявление. Как только получу соответствующие документы, намерен направить запрос в следственные органы.
Джамбулат Оздоев
омбудсмен по правам человека

Омбудсмен также выразил надежду на объективное расследование.

«Олег был похищен на виду у сотрудников отеля и в поле зрения камер видеонаблюдения в городе, который из-за протестов был просто наводнен полицейскими, — заявила директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.— Те, кто несет ответственность за эту трусливую атаку, должны быть незамедлительно найдены и преданы суду». Сам господин Козловский сообщил, что покинул Россию вместе с семьей. Он написал в Twitter, что не «питает иллюзий» по поводу расследования.

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Директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина считает, что все последние случаи угроз и физического насилия по отношению к гражданским активистам и правозащитникам на Северном Кавказе «не получили адекватной реакции со стороны органов власти, что означает “зеленый свет” для продолжения запугивания и физических атак». Отметим, что ранее об этом же сообщалось в докладе правозащитной организации «Комитет против пыток» для Комитета против пыток (КПП) ООН. Правозащитники заявляли об отказах в расследовании фактов исчезновения людей на Северном Кавказе и нападений на правозащитников в этом же регионе. «Но все же не так сложно провести нормальное расследование — следов оставлено очень много, камер достаточно, на одежде есть отпечатки пальцев. Было бы только желание все это расследовать», — добавила госпожа Таубина.

Похищение сотрудника международной организации руководитель программы «Горячие точки» правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов связывает с политической ситуацией в регионе. «В Ингушетии активно похищали людей до 2010 года, а сейчас это довольно редкое явление, — пояснил он “Ъ”.— Вполне очевидно, что люди, связанные с силовыми ведомствами, решили проявить себя, но, видимо, не представляли, что имеют дело с представителем международной организации».

Анна Васильева

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