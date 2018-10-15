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19:43 (мск), источник: Коммерсантъ

РПЦ разрывает отношения с Константинополем

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, заявил руководитель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион по итогам заседания Синода Русской православной церкви в Минске.

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«На заседании священного синода принято решение о полном разрыве общения с Константинопольским патриархатом», — сказал он (цитата по ТАСС).

Новость
Воинствующий митрополитизм

Таким образом Синод РПЦ ответил на решение Константинопольского патриархата об отмене документа о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Вместе с этим Константинополь снял анафему с непризнанного в православном мире Киевского патриарха Филарета. В РПЦ это назвали «антиканоническим деянием» и «попыткой разрушить сами основы канонического строя православной церкви».

Украинская православная церковь (УПЦ) ранее также не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинопольского патриархата по украинской церкви «неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви».

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