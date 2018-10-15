РПЦ разрывает отношения с Константинополем

«На заседании священного синода принято решение о полном разрыве общения с Константинопольским патриархатом», — сказал он (цитата по ТАСС).

Новость Воинствующий митрополитизм

Таким образом Синод РПЦ ответил на решение Константинопольского патриархата об отмене документа о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Вместе с этим Константинополь снял анафему с непризнанного в православном мире Киевского патриарха Филарета. В РПЦ это назвали «антиканоническим деянием» и «попыткой разрушить сами основы канонического строя православной церкви».

Украинская православная церковь (УПЦ) ранее также не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинопольского патриархата по украинской церкви «неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви».