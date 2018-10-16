Выслушают всех: депутатов обяжут советоваться с избирателями
Все разработанные инициативы парламентарии должны будут обсудить с гражданами.
Все разработанные инициативы парламентарии должны будут обсудить с гражданами.
Депутатов и сенаторов хотят обязать проводить общественные обсуждения разработанных ими законопроектов до официального внесения в Госдуму. Аналогичную процедуру на специально созданном портале уже проходят все инициативы министерств перед рассмотрением в правительстве. Самое главное, чтобы мнение избирателей было не только услышано, но и учтено парламентариями, подчеркивают эксперты.
Повысить прозрачность законодательного процесса рекомендовала России Группа государств против коррупции (GRECO) по итогам четвертого раунда оценки в отношении
На одном из последних заседаний межведомственной рабочей группы по вопросам реализации рекомендаций GRECO в Генпрокуратуре (ответственный орган по взаимодействию с этой структурой) обсуждалась возможность размещать законопроекты на специальном сайте в течение 14 дней до их внесения в Госдуму, рассказали «Известиям» несколько участников мероприятия. Это может быть портал проектов нормативных правовых актов, созданный для общественного обсуждения правительственных инициатив, или его аналог.
— Если к обсуждению законопроектов еще на стадии подготовки будет привлекаться не только экспертное сообщество, но и широкий круг граждан, это сделает его еще более проработанным, — заявил «Известиям» замглавы комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный («Единая Россия»). — Депутат — это не чиновник, он избран гражданами и представляет их интересы. Выслушать и учесть мнение людей — это его прямая обязанность.
Парламент уже идет по этому пути, отметил он. Проекты открыто публикуются в базе данных нижней палаты, а во время разработки проходят обсуждение в
— Мы заинтересованы, конечно, в более широком обсуждении депутатских инициатив, — отметила член Общественной палаты (ОП) РФ Елена Сутормина. — В ОП есть практика нулевых чтений, и она показала свою эффективность.
Однако самое главное — чтобы разумные рекомендации экспертного сообщества, особенно по острым законопроектам, которые касаются широкого круга граждан, учитывались при доработке инициативы, подчеркивает эксперт.
Дума ставит в приоритет задачу повышения качества законов, а для этого важна минимизация как законотворческого хайпа, так и лоббистского влияния, говорит глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский. Именно для этого создавались фракционные механизмы «Единой России» —
Если обязать депутатов выкладывать свои проекты на всеобщее обсуждение, получится аналог механизма, действующего для правительственных проектов. Сейчас роль такой площадки выполняют СМИ, иногда в результате дискуссии авторы отзывают документ. Чем больше механизмов для обсуждения инициатив, тем лучше, считает политолог.
Законопроекты кабмина сейчас проходят также антикоррупционную экспертизу и оценку экономического воздействия, чтобы заранее рассчитать все возможные последствия и риски от нововведений.