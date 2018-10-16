Выслушают всех: депутатов обяжут советоваться с избирателями

Депутатов и сенаторов хотят обязать проводить общественные обсуждения разработанных ими законопроектов до официального внесения в Госдуму. Аналогичную процедуру на специально созданном портале уже проходят все инициативы министерств перед рассмотрением в правительстве. Самое главное, чтобы мнение избирателей было не только услышано, но и учтено парламентариями, подчеркивают эксперты.

Повысить прозрачность законодательного процесса рекомендовала России Группа государств против коррупции (GRECO) по итогам четвертого раунда оценки в отношении стран-участниц. В его рамках отслеживалась эффективность и полнота антикоррупционных мер в парламенте. По мнению комиссии GRECO, необходимо ввести «обязательство проводить публичные консультации в качестве основного правила для принятия проектов законов», а также «облегчить доступ средств массовой информации к парламентскому процессу».

На одном из последних заседаний межведомственной рабочей группы по вопросам реализации рекомендаций GRECO в Генпрокуратуре (ответственный орган по взаимодействию с этой структурой) обсуждалась возможность размещать законопроекты на специальном сайте в течение 14 дней до их внесения в Госдуму, рассказали «Известиям» несколько участников мероприятия. Это может быть портал проектов нормативных правовых актов, созданный для общественного обсуждения правительственных инициатив, или его аналог.

Предлагается сначала рекомендовать депутатам и сенаторам проводить такие консультации, а затем законодательно обязать их это делать. Речь идет обо всех инициативах, вносимых парламентариями от своего имени, за исключением отдельных категорий — например, таких как поправки в закрытые статьи бюджета.

— Если к обсуждению законопроектов еще на стадии подготовки будет привлекаться не только экспертное сообщество, но и широкий круг граждан, это сделает его еще более проработанным, — заявил «Известиям» замглавы комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный («Единая Россия»). — Депутат — это не чиновник, он избран гражданами и представляет их интересы. Выслушать и учесть мнение людей — это его прямая обязанность.

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Парламент уже идет по этому пути, отметил он. Проекты открыто публикуются в базе данных нижней палаты, а во время разработки проходят обсуждение в экспертно-консультативных советах — они действуют при каждой фракции и комитете. Широкое общественное обсуждение должно быть обязательным для всех социально значимых проектов, убежден Выборный, для остальных инициатив норма может носить рекомендательный характер.

— Мы заинтересованы, конечно, в более широком обсуждении депутатских инициатив, — отметила член Общественной палаты (ОП) РФ Елена Сутормина. — В ОП есть практика нулевых чтений, и она показала свою эффективность.

Однако самое главное — чтобы разумные рекомендации экспертного сообщества, особенно по острым законопроектам, которые касаются широкого круга граждан, учитывались при доработке инициативы, подчеркивает эксперт.

Сейчас же случается, что общественность возражает, а закон всё равно принимают. Кроме того, необходимо отслеживать правоприменительную практику по уже принятым законам.

Дума ставит в приоритет задачу повышения качества законов, а для этого важна минимизация как законотворческого хайпа, так и лоббистского влияния, говорит глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский. Именно для этого создавались фракционные механизмы «Единой России» — экспертно-консультативные советы, для этого же создаются экспертные советы для обсуждения законопроектов между первым и вторым чтениями, когда идет основная доработка документа.

Если обязать депутатов выкладывать свои проекты на всеобщее обсуждение, получится аналог механизма, действующего для правительственных проектов. Сейчас роль такой площадки выполняют СМИ, иногда в результате дискуссии авторы отзывают документ. Чем больше механизмов для обсуждения инициатив, тем лучше, считает политолог.