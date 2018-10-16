Соглашение о границе между Чечней и Ингушетией вступило в силу

«Соглашение об установлении административных границ между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия 16 октября 2018 года вступило в свою законную силу! Отныне между нашими республиками проведено разграничение территорий», — написал Даудов (цитата по «РИА Новости»).
При этом он отметил, что установление границы «никоим образом не означает разделения братских чеченского и ингушского народов» и будет лишь способствовать дальнейшей интеграции экономик регионов и развитию связей.
Напомним, 26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает обмен территориями. Парламенты республик утвердили соглашение о границе.
При этом Конституционный суд Ингушетии постановил, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума. 4 октября в республике начались протестная акция, сначала она была несогласованной, но 8 октября было получено официальное разрешение властей.