Соглашение о границе между Чечней и Ингушетией вступило в силу

Источник: РИА "Новости"

«Соглашение об установлении административных границ между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия 16 октября 2018 года вступило в свою законную силу! Отныне между нашими республиками проведено разграничение территорий», — написал Даудов (цитата по «РИА Новости»).

При этом он отметил, что установление границы «никоим образом не означает разделения братских чеченского и ингушского народов» и будет лишь способствовать дальнейшей интеграции экономик регионов и развитию связей.

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Напомним, 26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает обмен территориями. Парламенты республик утвердили соглашение о границе.