Дмитрия Рогозина исключили из состава Авиационной коллегии при правительстве РФ

«Исключить из состава коллегии <…> Бондарева В. Н. (председатель комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по обороне и безопасности) <…> Крикалева С. К. (исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам, летчик-космонавт), <…> Рогозина Д. О.», — говорится в документе.