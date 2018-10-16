Дмитрия Рогозина исключили из состава Авиационной коллегии при правительстве РФ

«Исключить из состава коллегии <…> Бондарева В. Н. (председатель комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по обороне и безопасности) <…> Крикалева С. К. (исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам, летчик-космонавт), <…> Рогозина Д. О.», — говорится в документе.
Также из состава коллегии исключили экс-главу ПАО «Ил» Сергея Вельможкина и генерального конструктора ПАО «Корпорация “Иркут”» Олега Демченко.
Этим же документом вице-премьер Юрий Борисов назначен председателем коллегии.
В состав комиссии вместо исключенных членов, включены новые. Среди них — министр транспорта Евгений Дитрих, заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров, генеральный директор «ВЭБ-лизинг» Артем Довлатов, член коллегии Военно-промышленной комиссии Андрей Ельчанинов, заместитель министра обороны Алексей Криворучко, помощник президента РФ Игорь Левитин и глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.