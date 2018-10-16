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15:40 (мск), источник: Интерфакс

Кибератаки нанесли России ущерб в 600 млрд рублей за год

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU — Премьер-министр Дмитрий Медведев оценил оценил ущерб от кибератак, который понесла Россия в прошлом году.

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Источник: Reuters

«В России это прядка 600 млрд рублей», — сказал он во вторник на Московском международном форуме «Открытые инновации — 2018».

Премьер добавил, что по оценкам экспертов, в 2017 году во всем мире кибератаки привели к убыткам в районе 1 трлн долларов.

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Медведев отметил, что нанесенный России ущерб — это «значительные деньги для нашей экономики».

«Все, чем мы занимаемся (в сфере цифровых технологий — ИФ) будет искривлено или испорчено, если мы не обеспечим кибербезопасность пространства», — заявил премьер.

«Усложняется палитра всяких разных виртуальных мошенничеств (…) Сейчас вопросами кибербезопасности занимается в основном бизнес, но совершенно очевидно, что необходима кооперация и на национальном, и на глобальном уровне», — отметил глава правительства.

Медведев подчеркнул: «Гораздо проще критиковать друг друга или обвинять друг друга в чем-то, а вот договориться на глобальном уровне — задача гораздо более сложная и более важная, только в этом случае компании смогут доверять друг другу, люди смогут доверять сервисам и свободно инвестировать средства в различные проекты».

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