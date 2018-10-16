Кибератаки нанесли России ущерб в 600 млрд рублей за год
Москва. 16 октября. INTERFAX.RU —
Москва. 16 октября. INTERFAX.RU —
«В России это прядка 600 млрд рублей», — сказал он во вторник на Московском международном форуме «Открытые инновации — 2018».
Премьер добавил, что по оценкам экспертов, в 2017 году во всем мире кибератаки привели к убыткам в районе 1 трлн долларов.
Медведев отметил, что нанесенный России ущерб — это «значительные деньги для нашей экономики».
«Все, чем мы занимаемся (в сфере цифровых технологий — ИФ) будет искривлено или испорчено, если мы не обеспечим кибербезопасность пространства», — заявил премьер.
«Усложняется палитра всяких разных виртуальных мошенничеств (…) Сейчас вопросами кибербезопасности занимается в основном бизнес, но совершенно очевидно, что необходима кооперация и на национальном, и на глобальном уровне», — отметил глава правительства.
Медведев подчеркнул: «Гораздо проще критиковать друг друга или обвинять друг друга в