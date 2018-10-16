Володин обвинил депутата от КПРФ в популизме после ее слов об утрате власти связи с реальностью

Госпожа Алимова предложила принять прогрессивную шкалу налога, сократить бонусы и «золотые парашюты» чиновникам, а также отменить надбавки к пенсиям депутатов, сенаторов, прокуроров, сотрудников администрации президента и «прочих, так называемых, элитных профессий».
Власть не чувствует социального раскола, а продолжает доить собственный народ. Обычные, извините, зажравшиеся чиновники, которые ошалели от вседозволенности и день за днем утрачивают связь с реальностью, порождая в людях апатию, безразличие, а порой, даже и ненависть, которые в итоге могут вырасти в агрессию.
Ольга Алимовадепутат от КПРФ (цитата по «Интерфакс»)
В ответ господин Володин предложил депутату от КПРФ «начать с себя» и внести соответствующие законодательные инициативы на рассмотрение в Госдуму.
Правильно было бы начать эти инициативы, в том числе с тех, кто развалил Советский Союз, сейчас получает специальные пенсии в регионах, претендуя на эти надбавки.
Вячеслав Володин Спикер Госдумы
Он добавил, что каждый секретарь обкома и секретарь ЦК себе этот стаж записал как госслужбу. «Какая это государственная служба, если без страны остались?», — сказал господин Володин.
Если какие-то решения власти депутат считает «авантюрой», спикер Госдумы посоветовал ей подать в суд и доказать свою точку зрения.