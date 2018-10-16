Володин обвинил депутата от КПРФ в популизме после ее слов об утрате власти связи с реальностью

Власть не чувствует социального раскола, а продолжает доить собственный народ. Обычные, извините, зажравшиеся чиновники, которые ошалели от вседозволенности и день за днем утрачивают связь с реальностью, порождая в людях апатию, безразличие, а порой, даже и ненависть, которые в итоге могут вырасти в агрессию.

Ольга Алимова депутат от КПРФ (цитата по «Интерфакс»)