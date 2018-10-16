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16:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Володин обвинил депутата от КПРФ в популизме после ее слов об утрате власти связи с реальностью

Спикер Госдумы Вячеслав Володин вступил в полемику с депутатом от КПРФ Ольгой Алимовой, которая обвинила чиновников в утрате связи с реальностью. Он заявил, что Госдума — место для дискуссий, а не для популизма.

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Госпожа Алимова предложила принять прогрессивную шкалу налога, сократить бонусы и «золотые парашюты» чиновникам, а также отменить надбавки к пенсиям депутатов, сенаторов, прокуроров, сотрудников администрации президента и «прочих, так называемых, элитных профессий».

Власть не чувствует социального раскола, а продолжает доить собственный народ. Обычные, извините, зажравшиеся чиновники, которые ошалели от вседозволенности и день за днем утрачивают связь с реальностью, порождая в людях апатию, безразличие, а порой, даже и ненависть, которые в итоге могут вырасти в агрессию.
Ольга Алимова
депутат от КПРФ (цитата по «Интерфакс»)

В ответ господин Володин предложил депутату от КПРФ «начать с себя» и внести соответствующие законодательные инициативы на рассмотрение в Госдуму.

Правильно было бы начать эти инициативы, в том числе с тех, кто развалил Советский Союз, сейчас получает специальные пенсии в регионах, претендуя на эти надбавки.
Вячеслав Володин
Спикер Госдумы

Он добавил, что каждый секретарь обкома и секретарь ЦК себе этот стаж записал как госслужбу. «Какая это государственная служба, если без страны остались?», — сказал господин Володин.

Если какие-то решения власти депутат считает «авантюрой», спикер Госдумы посоветовал ей подать в суд и доказать свою точку зрения.

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