Госдума запретила рекламу дипломов и диссертаций на заказ

Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, инициатива обусловлена широким распространением таких сервисов. Авторы законопроекта уверены, что такая реклама стимулирует потребителей заказывать дипломы и диссертации на заказ, что, в свою очередь, отражается на качестве подготовки специалистов и научных сотрудников в вузах.

Документ был разработан в Минобрнауки в декабре 2017 года. Помимо запрета на рекламу дипломов на заказ, ведомство также предлагает обязать вузы публиковать все работы на своих сайтах. Как предполагают в компании «Антиплагиат», на сегодняшний день треть сдаваемых в России дипломных работ имеют «заимствования более половины текста».