Матвиенко станет наставником в конкурсе «Лидеры России»

«Я приняла решение стать наставником. Мне кажется, что для молодых людей безусловно важно получить дополнительное образование, прослушать цикл умных, интересных лекций, но не менее важно воспитание на примере. На примере личного успеха, на истории того, как удалось добиться карьерного роста», — сказала Матвиенко журналистам во вторник, добавив, что ей очень хочется поделиться с молодыми перспективными людьми накопленным опытом работы во власти.

«Это будет очень интересно для меня. Я буду делать все возможное, чтобы люди, которые выберут меня в качестве наставника, действительно стали лучшими», — добавила она.

Спикер Совфеда рассказала, что внимательно следила за конкурсом и что считает его одним из самых удачных проектов, «который открывает возможности молодым талантливым людям реализовать свой потенциал». «Это реальные социальные лифты, механизмы карьерного роста для ребят и возможность участвовать в реальной жизни, в реальной работе», — сказала Матвиенко.