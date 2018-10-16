Коков назвал указ о праздновании 100-летия КБР стимулом для консолидации общества

«Указ президента — свидетельство особого отношения ко всем жителям республики, людям, которые своим ежедневным трудом строят современную Кабардино-Балкарию, приумножают успехи и достижения родной республики. Значимость для нас этого документа невозможно переоценить. Уверен, он послужит мощным дополнительным стимулом для консолидации нашего общества, для созидательного труда народа Кабардино-Балкарии на благо республики и нашего Отечества», — приводит слова Кокова пресс-служба главы региона.
День государственности КБР учрежден в 1997 году по случаю принятия новой Конституции республики. 1 сентября 1921 года декретом ВЦИК РСФСР была образована Кабардинская автономная область, которая позднее вместе с Балкарским автономным округом была преобразована в Кабардино-Балкарскую автономную область.