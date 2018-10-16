Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Резкое решение Кремля по разрыву отношений напугало Европу - СМИ
Водитель решил угодить пенсионеркам: ГИБДД не оценила
В носу вьетнамца поселился паразит
Летчик-космонавт Корниенко об аварии "Союза": ребятам повезло
Как выглядят шедевры городского самостроя (фото)
«И чего у нас только нет!»Как приходилось добывать дефицитные товары в СССР
Младенцы Джордж, Шарлотта, Уильям, Гарри — кто из них был милее всех?
41-летняя Жасмин собирается стать бабушкой
Треть людей не станет оказывать первую помощь на улице
Из глаза индуса извлекли 15-сантиметрового червя-паразита
Известны подробности о разбившемся на Украине Су-27
Известна сумма, которую выплатит Кокорин Паку
Умер один из богатейших людей мира
За что Путин наградил избитых Кокориным чиновников
Любимца российских дальнобойщиков признали Иконой тысячелетия
Новый скандал в автопроме: причина странные метки
Как выглядят шедевры городского самостроя (фото)
Хроника переездов Mail.Ru Group за 20 лет (фото)
Фоторепортажи
8Находка десятилетия
8Нидерланды выслали четверых россиян
18:33 (мск), источник: ТАСС

Коков назвал указ о праздновании 100-летия КБР стимулом для консолидации общества

НАЛЬЧИК, 16 октября. /ТАСС/. Подписанный 16 октября указ президента России Владимира Путина о праздновании 100-летия Республики в 2022 году станет стимулом для консолидации общества, заявил во вторник врио главы Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков.

Наверх
Источник: Пресс-служба Президента России

«Указ президента — свидетельство особого отношения ко всем жителям республики, людям, которые своим ежедневным трудом строят современную Кабардино-Балкарию, приумножают успехи и достижения родной республики. Значимость для нас этого документа невозможно переоценить. Уверен, он послужит мощным дополнительным стимулом для консолидации нашего общества, для созидательного труда народа Кабардино-Балкарии на благо республики и нашего Отечества», — приводит слова Кокова пресс-служба главы региона.

День государственности КБР учрежден в 1997 году по случаю принятия новой Конституции республики. 1 сентября 1921 года декретом ВЦИК РСФСР была образована Кабардинская автономная область, которая позднее вместе с Балкарским автономным округом была преобразована в Кабардино-Балкарскую автономную область.

 Россия — США: либо договариваемся по-человечески, либо не обессудьте
Его аппарат прозвали Сатаной, а его самого принимали за колдуна
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку
Американский пилот погиб при аварии Су-27 на Украине
Футболисту Павлу Мамаеву предъявлено обвинение в побоях
Иностранцы рассказали о странных русских привычках
Что изменится после решения РПЦ о разрыве с Константинополем
Нурмагомедов пригрозил рэперу 50 Cent
Матвиенко станет наставником в конкурсе «Лидеры России»
Спорт
«Мы обратимся к приставам»: подробности дел Глушакова и Тарасова Тема Кокорина-Мамаева оставила в тени другие громкие ситуации, в которых задействованы известные футболисты РПЛ
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
По вине грузовика в России рухнул еще один мост Во Владивостоке грузовик с открытым кузовом снес опору пешеходного моста, из-за чего вся конструкция рухнула на дорогу
Кино
От Валерии до Малышевой: звезды на закрытом показе «Примадонны» Российские знаменитости стали первыми зрителями картины о певице без слуха и чувства ритма
Недвижимость
Шашлыки на балконе, свинья в спальне: 5 вещей, которые нельзя делать в квартире
Названы самые частые виды мошенничества с материнским капиталом
Как выглядят шедевры городского самостроя (фото)
Как мы доросли до жизни такой: хроника переездов Mail.Ru Group за 20 лет
Дети
Викторию Толстоганову заподозрили в беременности Актриса спровоцировала слухи о том, что ждет четвертого ребенка (фото)
Леди
Модная многослойность и другие тренды этой осени Мы собрали для тебя самые уютные и теплые тренды этой осени.
Все о ремонте
Как быстро убраться в квартире, чтобы было чисто
11 простых и незатратных способов сделать ваш интерьер удобнее уже сейчас
6 дизайн-решений для интерьера гостиной
5 классных идей для маленьких квартир из западных проектов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь