Коков назвал указ о праздновании 100-летия КБР стимулом для консолидации общества

«Указ президента — свидетельство особого отношения ко всем жителям республики, людям, которые своим ежедневным трудом строят современную Кабардино-Балкарию, приумножают успехи и достижения родной республики. Значимость для нас этого документа невозможно переоценить. Уверен, он послужит мощным дополнительным стимулом для консолидации нашего общества, для созидательного труда народа Кабардино-Балкарии на благо республики и нашего Отечества», — приводит слова Кокова пресс-служба главы региона.