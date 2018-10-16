Лавров рассказал о Bellingcat

Bellingcat, мы знаем, ни для кого не секрет, об этом открыто пишут западные журналисты, тесно связан со спецслужбами, через него сливают информацию, которая должна возыметь некое воздействие на общественное мнение.

Ранее Bellingcat совместно с изданием The Insider опубликовала несколько материалов, касающихся Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает причастными к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. В частности, группа выяснила их предполагаемые настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига, — а также детали биографии. Утверждается, что мужчины — сотрудники Главного управления Генерального штаба России (ГУ ГШ, бывшее ГРУ), а также имеют звания Героев России.