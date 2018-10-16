Пашинян подал в отставку

Источник: РИА "Новости"

«Я подаю в отставку (…). Всем желаем удачи на выборах. Мы гарантируем справедливые выборы», — сказал Пашинян. Он добавил, что «отставка носит формальный характер, но все равно это очень волнительный момент».

Согласно Конституции Армении, за 14 дней после отставки премьер-министра парламент страны должен избрать нового главу кабинета министров. Если этого не удастся сделать с двух попыток, парламент распускается и назначаются внеочередные парламентские выборы.

На данный момент все четыре фракции парламента Армении заявили о том, что не собираются выдвигать кандидатов на пост главы правительства.

11 октября Пашинян в интервью телеканалу France 24 рассказал, что планирует уйти в отставку до 16 октября, чтобы инициировать роспуск парламента. По его планам, внеочередные выборы должны пройти в первой половине декабря.

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При этом три из четырех партий в парламенте (Республиканская партия, «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения») не согласились с такими сроками, когда премьер-министр озвучил свои предложения. Руководители фракций предложили назначить выборы на май 2019 года и заявили о готовности не выдвигать своего кандидата на пост главы правительства в том случае, если голосование пройдет в эти сроки.

Пашинян возглавил парламент Армении 8 мая. Его выдвинула фракция «Елк» (девять депутатов), которая обладает наибольшим числом министерских портфелей в правительстве республики. Помимо этой партии, в 105-местном парламенте Армении представлены еще три. Наиболее крупная из них — фракция Республиканской партии, которая имеет 50 депутатских мандатов. «Процветающая Армения» представлена 31 депутатом, «Дашнакцутюн» имеет семь мандатов. Эти три фракции находятся в оппозиции.