Пашинян подал в отставку

«Я подаю в отставку (…). Всем желаем удачи на выборах. Мы гарантируем справедливые выборы», — сказал Пашинян. Он добавил, что «отставка носит формальный характер, но все равно это очень волнительный момент».
Согласно Конституции Армении, за 14 дней после отставки
На данный момент все четыре фракции парламента Армении заявили о том, что не собираются выдвигать кандидатов на пост главы правительства.
11 октября Пашинян в интервью телеканалу France 24 рассказал, что планирует уйти в отставку до 16 октября, чтобы инициировать роспуск парламента. По его планам, внеочередные выборы должны пройти в первой половине декабря.
При этом три из четырех партий в парламенте (Республиканская партия, «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения») не согласились с такими сроками, когда
Пашинян возглавил парламент Армении 8 мая. Его выдвинула фракция «Елк» (девять депутатов), которая обладает наибольшим числом министерских портфелей в правительстве республики. Помимо этой партии, в 105-местном парламенте Армении представлены еще три. Наиболее крупная из них — фракция Республиканской партии, которая имеет 50 депутатских мандатов. «Процветающая Армения» представлена 31 депутатом, «Дашнакцутюн» имеет семь мандатов. Эти три фракции находятся в оппозиции.
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