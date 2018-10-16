Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярский — о ситуации с Кокориным и Мамаевым: рядовая история
Паутина проводов электромобилей окутала улицы Норвегии (видео)
Сестра Кейт Миддлтон родила первенца
Летчик-космонавт Корниенко об аварии "Союза": ребятам повезло
Как выглядят шедевры городского самостроя (фото)
Рекорды нефтяного рынка обеспечили рублю бурный рост Российская валюта подорожала до максимума за полтора месяца
Младенцы Джордж, Шарлотта, Уильям, Гарри — кто из них был милее всех?
41-летняя Жасмин собирается стать бабушкой
7 причин проверить щитовидку
Ученые рассказали, какой вид пива самый полезный
Су-27 Украины разбился во время полета с истребителями США
Известна сумма, которую выплатит Кокорин Паку
Умер один из богатейших людей мира
За что Путин наградил избитых Кокориным чиновников
Паутина проводов электромобилей окутала улицы Норвегии (видео)
Киевский «регулировщик» рассмешил Интернет (видео)
Как выглядят шедевры городского самостроя (фото)
Хроника переездов Mail.Ru Group за 20 лет (фото)
Фоторепортажи
8Находка десятилетия
8Нидерланды выслали четверых россиян
19:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Пашинян подал в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку. Об этом он заявил в прямом эфире Общественного телевидения страны, передает ТАСС.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Я подаю в отставку (…). Всем желаем удачи на выборах. Мы гарантируем справедливые выборы», — сказал Пашинян. Он добавил, что «отставка носит формальный характер, но все равно это очень волнительный момент».

Согласно Конституции Армении, за 14 дней после отставки премьер-министра парламент страны должен избрать нового главу кабинета министров. Если этого не удастся сделать с двух попыток, парламент распускается и назначаются внеочередные парламентские выборы.

На данный момент все четыре фракции парламента Армении заявили о том, что не собираются выдвигать кандидатов на пост главы правительства.

11 октября Пашинян в интервью телеканалу France 24 рассказал, что планирует уйти в отставку до 16 октября, чтобы инициировать роспуск парламента. По его планам, внеочередные выборы должны пройти в первой половине декабря.

Новость
Сын премьера Армении отправится служить в карабахскую армию

При этом три из четырех партий в парламенте (Республиканская партия, «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения») не согласились с такими сроками, когда премьер-министр озвучил свои предложения. Руководители фракций предложили назначить выборы на май 2019 года и заявили о готовности не выдвигать своего кандидата на пост главы правительства в том случае, если голосование пройдет в эти сроки.

Пашинян возглавил парламент Армении 8 мая. Его выдвинула фракция «Елк» (девять депутатов), которая обладает наибольшим числом министерских портфелей в правительстве республики. Помимо этой партии, в 105-местном парламенте Армении представлены еще три. Наиболее крупная из них — фракция Республиканской партии, которая имеет 50 депутатских мандатов. «Процветающая Армения» представлена 31 депутатом, «Дашнакцутюн» имеет семь мандатов. Эти три фракции находятся в оппозиции.

Читайте также:

 Стало известно будущее Кокорина в «Зените»
США и Израиль раскрыли обман России
Американский пилот погиб при аварии Су-27 на Украине
Павлу Мамаеву предъявлено обвинение в побоях
Иностранцы рассказали о странных русских привычках
Нурмагомедов пригрозил рэперу 50 Cent
Дмитрия Рогозина исключили из состава Авиационной коллегии
Матвиенко станет наставником в конкурсе «Лидеры России»
Спорт
«Мы обратимся к приставам»: подробности дел Глушакова и Тарасова Тема Кокорина-Мамаева оставила в тени другие громкие ситуации, в которых задействованы известные футболисты РПЛ
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
По вине грузовика в России рухнул еще один мост Во Владивостоке грузовик с открытым кузовом снес опору пешеходного моста, из-за чего вся конструкция рухнула на дорогу
Кино
От Валерии до Малышевой: звезды на закрытом показе «Примадонны» Российские знаменитости стали первыми зрителями картины о певице без слуха и чувства ритма
Недвижимость
Как выглядят шедевры городского самостроя (фото)
Шашлыки на балконе, свинья в спальне: 5 вещей, которые нельзя делать в квартире
Сколько стоят места на кладбищах Москвы: карта
Как мы доросли до жизни такой: хроника переездов Mail.Ru Group за 20 лет
Горячие темы на «Детях»
Фея, просто Фея Принудительное приучение к экономии 840
Julietta Религиозные праздники в саду 521
Николаевна Разбил очки ребенку 395
Дюдюка Барбидосская Размышление по следам 266
Леди
Модная многослойность и другие тренды этой осени Мы собрали для тебя самые уютные и теплые тренды этой осени.
Все о ремонте
Как быстро убраться в квартире, чтобы было чисто
11 простых и незатратных способов сделать ваш интерьер удобнее уже сейчас
6 дизайн-решений для интерьера гостиной
5 классных идей для маленьких квартир из западных проектов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь