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20:14 (мск), источник: РИА Новости

Президент Армении принял отставку правительства

ЕРЕВАН, 16 окт — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства, сообщили в президентской пресс-службе.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее премьер Армении Никол Пашинян покинул свой пост, чтобы создать формальный повод для роспуска парламента. При этом он будет продолжать исполнять обязанности главы кабмина.

«Принять отставку правительства республики Армения», — говорится в указе президента, размещенном на его сайте.

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