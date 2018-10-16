Президент Армении принял отставку правительства
ЕРЕВАН, 16 окт — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства, сообщили в президентской
ЕРЕВАН, 16 окт — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства, сообщили в президентской
Ранее премьер Армении Никол Пашинян покинул свой пост, чтобы создать формальный повод для роспуска парламента. При этом он будет продолжать исполнять обязанности главы кабмина.
«Принять отставку правительства республики Армения», — говорится в указе президента, размещенном на его сайте.