В России пригрозили Польше санкциями за снос памятника

По словам господина Джабарова, «Москва может ввести санкции против подобных политических деятелей, поощряющих снос памятников советским воинам» (цитата по «РИА Новости»). Однако он отметил, что шаги экономического характера нужно подробно проанализировать, чтобы «не навредить себе».

«Нынешним политикам, находящимся в руководстве Польши, хочется как можно дальше отойти от нашей общей истории», — сказал Владимир Джабаров.

В Польше часто оскверняют памятники погибшим советским солдатам и жертвам Второй мировой войны. Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступили в Польше в силу минувшей осенью. Закон предполагает, в том числе, снос советских памятников. Все подпадающие под закон памятники должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев. Закон не касается кладбищ и мест захоронений.