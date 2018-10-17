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03:17 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Ингушских оппозиционеров просят удалиться на заседание

Противникам договора о границе с Чечней предложили поработать в спецкомиссии.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В полпредстве Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) представителям продолжающегося уже вторую неделю в Магасе протестного митинга предложили решать спорные вопросы по определению административной границы с Чечней во взаимодействии с ингушской администрацией в рамках работы специальной комиссии, а в конфликтных случаях обращаться в суд. Оппозиция говорит, что «несмотря ни на что, будет добиваться отмены принятого соглашения», а споры по границе с чеченцами намерена разрешать в шариатском суде. Тем временем в администрации Ингушетии заявляют, что продлевать разрешение на митинг больше не будут: с 18 октября в республике запланировано проведение «ряда крупных мероприятий спортивного и культурного характера».

Встреча ингушской делегации в Пятигорске с полпредом президента в СКФО Александром Матовниковым и начальником управления президента по внутренней политике Андреем Яриным была уже второй. Первая прошла 8 октября. «Тогда нам говорили, что наши требования будут доведены до высшего руководства страны, что проблема будет решаться, но нас обманули. Теперь нам сказали, что отменять соглашение поздно, так как оно вступило в законную силу, и посоветовали оспаривать его в суде», — прокомментировал «Ъ» итоги встречи в Пятигорске один из членов ингушской делегации, председатель совета старейшин республики Малсаг Ужахов. Он уверен, что чиновники специально «тянули время с проведением новой встречи, пока соглашение с Чечней не вступило в силу».

По словам господина Ужахова, он и его товарищи были настолько огорчены позицией федеральных чиновников, что ушли со встречи, не попрощавшись и не пожав рук.
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«Мы рассчитывали на эту встречу, согласились даже не обсуждать вопрос об отставке Юнус-Бека Евкурова, надеясь, что найдем взаимопонимание по главному вопросу — об установлении границы с Чечней, но ошиблись», — посетовал он. По словам господина Ужахова, о том, как прошла встреча в Пятигорске, члены делегации подробно проинформировали оргкомитет митинга в Магасе, и уже он будет решать, как будут действовать протестующие. «В принципе, нам ничего не остается, кроме как стоять до конца, требуя отмены соглашения с Чечней», — отметил старейшина.

В аппарате северокавказского полпреда «Ъ» на условиях анонимности сказали, что встреча с ингушской делегацией была «напряженной и серьезной». «Решение об административной границе между Чечней и Ингушетией было принято в рамках закона, но пространство для дискуссии с представителями общественности по-прежнему открыто. Представителям митингующих мы предложили прийти на заседание специальной комиссии в ингушской администрации, где можно будет обсудить все спорные вопросы. Так что финальная точка в этой теме еще не поставлена», — отметил собеседник «Ъ».

В свою очередь, власти Ингушетии во вторник объявили, что первое заседание специальной комиссии пройдет уже 17 октября и что в ее работе примут участие члены оргкомитета протестного митинга. «Пройдет заседание специальной комиссии по взаимодействию с органами государственной власти Чечни и Ингушетии по вопросам определения границы между двумя республиками под председательством главы республики Юнус-Бека Евкурова», — сообщили в ингушской администрации.

Между тем участники митинга пока не решили, будут они сотрудничать с властями республики или нет.


«Пока наша позиция неизменна — соглашение с Чечней должно быть отменено как незаконное», — заявил «Ъ» один из активистов митинга Сираждин Султыгов. По его словам, с фактами фальсификации при подсчете голосов депутатов при голосовании в парламенте разбираются следственные органы. После отмены спорного соглашения, считает оппозиционер, чеченцы и ингуши вопрос с границей будут решать по шариату.

«У нас есть общественные институты, например, шариатские суды, куда мы и обратимся, чтобы по справедливости провести границу с Чечней», — отметил он.

Акции протеста в ингушской столице начались 4 октября, после того как главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение об определении границы между своими регионами, а затем парламенты республик его утвердили. 8 октября власти республики согласовали митинг, разрешив его до 15 октября. Затем срок согласованной акции был продлен до 17 октября. А вот дальше у организаторов могут возникнуть сложности с согласованием. В ингушской администрации сообщили, что «с 18 октября в республике, в том числе в Магасе, запланировано проведение ряда крупных мероприятий спортивного и культурного характера с массовым участием людей»: «Ожидается прибытие многочисленных делегаций из разных регионов страны и Москвы. И мы обязаны обеспечить безопасность мероприятия».

Муса Мурадов; Александра Ларинцева, Пятигорск

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