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07:32 (мск), источник: Коммерсантъ

В Чехии арестовали нескольких россиян по обвинению во взломе систем регистрации

Полиция в Чехии предъявила обвинения во взломе компьютерных сетей Министерства иностранных дел республики гражданам России и Вьетнама.

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Источник: AP 2018

На сайте прокуратуры Праги сообщается, что четверо из задержанных обвиняются также в отмывании средств, полученных преступным путем.

Восемь подозреваемых были задержаны 18 сентября, им были предъявлены обвинения во взломе сетей. Сейчас все задержанные находятся под стражей. Сколько именно российских граждан были задержаны — не уточняется.

В ведомстве сообщили, что обвиняемые нарушили деятельность МИДа, взломав систему выдачи видов на жительство. По данным правоохранительных органов, они заработали на этом «несколько сотен миллионов крон».

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