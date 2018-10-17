В Чехии арестовали нескольких россиян по обвинению во взломе систем регистрации

Источник: AP 2018

На сайте прокуратуры Праги сообщается, что четверо из задержанных обвиняются также в отмывании средств, полученных преступным путем.

Восемь подозреваемых были задержаны 18 сентября, им были предъявлены обвинения во взломе сетей. Сейчас все задержанные находятся под стражей. Сколько именно российских граждан были задержаны — не уточняется.

В ведомстве сообщили, что обвиняемые нарушили деятельность МИДа, взломав систему выдачи видов на жительство. По данным правоохранительных органов, они заработали на этом «несколько сотен миллионов крон».