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06:18 (мск), источник: РИА Новости

Трамп назвал главную угрозу для себя

Президент США Дональд Трамп считает политику повышения базовой процентной ставки, проводимую Федеральной резервной системой (ФРС), главной угрозой для его успехов на посту президента. Об этом он рассказал в интервью Fox Business.

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Источник: Reuters

По его словам, ФРС является главной угрозой, потому что повышает процентную ставку слишком быстро. Он также посетовал на то, что ФРС, которая выполняет в США функции центробанка, является независимой структурой, и на то, что не имеет рычагов давления на нее.

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При этом Трамп отметил, что не может никого винить в этом, поскольку он сам назначал людей на руководящие посты в ФРС, добавив, что в некоторых из них он разочаровался.

Американский лидер неоднократно критиковал ФРС за повышение ставки, заявляя, что это может повредить экономическому росту. Президент США пошел на достаточно редкий шаг, сменив главу ФРС в начале президентского срока — вместо Джанет Йеллен председателем совета управляющих стал Джером Пауэлл. Однако Пауэлл продолжил политику повышения ставки.

Американский центральный банк в очередной раз повысил ставку в сентябре (на 0,25 процентного пункта — до 2−2,25 процента годовых с 1,75−2 процентов годовых) и планирует дальше постепенно ужесточать монетарную политику, поскольку не видит угроз экономическому росту в ближайшем будущем. Кроме того, ФРС пока справляется с двумя своими основными задачами: удерживать инфляцию и поддерживать занятость. Инфляция сейчас несколько превышает целевой показатель в два процента, а безработица составляет 3,7 процента — наиболее низкий уровень за почти полвека.

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