Трамп назвал главную угрозу для себя

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По его словам, ФРС является главной угрозой, потому что повышает процентную ставку слишком быстро. Он также посетовал на то, что ФРС, которая выполняет в США функции центробанка, является независимой структурой, и на то, что не имеет рычагов давления на нее.

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При этом Трамп отметил, что не может никого винить в этом, поскольку он сам назначал людей на руководящие посты в ФРС, добавив, что в некоторых из них он разочаровался.

Американский лидер неоднократно критиковал ФРС за повышение ставки, заявляя, что это может повредить экономическому росту. Президент США пошел на достаточно редкий шаг, сменив главу ФРС в начале президентского срока — вместо Джанет Йеллен председателем совета управляющих стал Джером Пауэлл. Однако Пауэлл продолжил политику повышения ставки.