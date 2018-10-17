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10:25 (мск), источник: ТАСС

Министр экономики Франции: соглашение по Brexit может быть достигнуто в ближайшие недели

ПАРИЖ, 17 октября. /ТАСС/. Соглашение относительно условий выхода Великобритании из Европейского союза может быть достигнуто уже в ближайшие недели. Об этом заявил в среду министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, выступая в эфире радиостанции Radio Classic.

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Источник: Reuters

«Всем сейчас следует приложить усилия с тем, чтобы достичь той цели, которая совершенно очевидна, о чем уже напомнил нам президент Французской Республики Эмманюэль Макрон — мы хотим заключить соглашение. Это в интересе и британской стороны, и в целом европейцев. Я считаю, что в настоящее время нам недалеко до заключения договора, в частности благодаря той великолепной работе, которая была проведена главным переговорщиком по Brexit Мишелем Барнье», — сказал Ле Мэр.

«Я считаю, что в ходе [недавних] переговоров британская сторона значительно смягчила свою позицию, они прогрессировали со времени так называемого плана Чекерса, который был совершенно неприемлем, так как ставил под удар единство европейского рынка. Таким образом прогресс в позиции британской стороны, те уступки, которые были ею сделаны, — все это позволяет мне надеяться, что в ближайшие недели мы сможем достичь договоренности», — сказал Ле Мэр.

В то же время он выразил сомнение, что этого удастся добиться на начинающемся в среду саммите ЕС в Брюсселе.

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