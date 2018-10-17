ЦИК закрыл вопрос о пенсионном референдуме

Источник: РИА "Новости"

Она напомнила, что ранее в ЦИК поступило ходатайство о регистрации инициативной группы от 13 граждан, но оно не может быть рассмотрено: среди подписавших ходатайство нет членов инициативной группы, зарегистрировавшей вопрос, в поддержку которого они выступают.

Всего, по данным ЦИК, в регионах было зарегистрировано 73 подгруппы, максимальное их количество, которое смогла набрать одна из формулировок — 24, минимальное — четыре.

Секретарь алтайского обкома КПРФ (там была зарегистрирована первая инициативная подгруппа) пожаловалась на несовершенство закона о референдуме: в ближайшее время компартия внесет в Госдуму пакет поправок, без которого закон о референдуме останется «мертворожденным ребенком».

Про недочеты закона говорил и другой инициатор референдума, Илья Свиридов.

Если закон запрещает регистрировать более одной региональной подгруппы по схожим вопросам, то почему ЦИК смог зарегистрировать пять схожих формулировок, недоумевал он.

Он также обратил внимание на отсутствие — хотя бы на уровне регламента ЦИК — процедуры перерегистрации инициативных подгрупп. «Мы на своем примере доказали, что власть не хочет услышать голос народа», подвел итоги Свиридов. Он вспомнил, что один из приглашенных на общее собрание учредителей «конкурирующей» инициативной группы оказался сотрудником правительства Владимирской области — и, разумеется, приглашения не принял. Организаторы референдума доведут спор до Конституционного суда, пообещал Свиридов.

Председатель ЦИК Элла Памфилова согласилась с тем, что по части совершенствования закона «есть над чем подумать», но всем инициаторам были предоставлены равные возможности: подгруппы были зарегистрированы одновременно, напомнила она.