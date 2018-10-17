Гибель Березовского. Какое отношение к ней имеет Михаил Саакашвили

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Двенадцатого февраля 2008 года в своем лондонском доме скончался Бадри Патаркацишвили — бизнесмен и ближайший соратник Бориса Березовского. Для опального Березовского это стало началом краха, приведшего к гибели. Причиной смерти Патаркацишвили стал сердечный приступ. Как заявила сегодня прокуратура Грузии бизнесмена отравили — причем с санкции Михаила Саакашвили, занимавшего тогда президентский пост. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ведомства.

Доказать факт убийства удалось благодаря двум аудиозаписям, изъятым у одного из подозреваемых по делу о подготовке убийства Патаркацишвили.

Всего прокуратура задержала четырех человек — высокопоставленных сотрудников Департамента по конституционной безопасности (ДКБ, структура МВД Грузии).

На первой аудиозаписи один из задержанных разговаривает с охранником Бадри Патаркацишвили и убеждает того стать соучастником убийства, которое якобы готовится по поручению Михаила Саакашвили, считавшего бизнесмена своим «политическим противником и злейшим врагом правительства Грузии». Запись датирована 4 февраля 2007 года. На следующий день была сделана еще одна запись. На ней разговор ведется уже между сотрудниками ДКБ. Обсуждается план отравления, в частности, составление списка охранников Патаркацишвили и выбор вещества, эффект от которого «вызывает естественную смерть». Также в заявлении прокуратуры, со ссылкой на многочисленных свидетелей, утверждается, что за Патаркацишвили велась слежка.

В прокуратуре заявили, что продолжают расследование по делу об убийстве Патаркацишвили, а организаторам по грузинскому законодательству грозит от 16 до 20 лет лишения свободы.

Как говорится в заявлении, в разработке убийства принимал участие и руководивший ДКБ до 2012 года Дата Ахалая.

В Грузии он в 2014 году был заочно приговорен к 12 годам лишения свободы по обвинению в убийстве. В июне этого года грузинский суд также приговорил к шести годам лишения свободы Михаила Саакашвили — по делу об избиении человека.

Политические амбиции

Бадри Патаркацишвили действительно был политическим оппонентом Михаила Саакашвили. Бизнесмену принадлежала медиа-компания «Имеди», критиковавшая грузинского президента и активно освещавшая выступления оппозиции в Тбилиси, начавшиеся в сентябре 2007 года. Седьмого ноября митинговавшие перед зданием грузинского парламента с требованием об отставке Саакашвили, были жестоко разогнаны полицией. Вечером того же дня полицейские ворвались в офис «Имеди», остановили вещание и разгромили редакцию. Патаркацишвили на тот момент передал акции «Имеди» структурам медиа-магната Руперта Мердока, но комментируя разгон оппозиции, утверждал, что готов отдать все свои деньги «на освобождение страны от фашистского режима Саакашвили».

После оппозиционных митингов в Грузии были объявлены досрочные президентские выборы. Они прошли 5 февраля 2008 года. Бадри Патаркацишили принял в них участие и занял третье место, набрав 7,1% голосов. Саакашвили победил с 53,47% голосов. Спустя шесть дней Патаркацишвили скончался.

Роковая ошибка

Борис Березовский в своем последнем интервью, которое у него брал корреспондент Forbes, признавался, что не ожидал, что Патаркацишвили умрет раньше него. Последние годы отношения между партнерами ухудшались, еще в 2006 году они объявили о «разводе».

Роковой ошибкой Березовского стало то, что он не озаботился юридически оформить раздел собственности — речь шла минимум о $3 млрд, которые партнеры получили за российские активы.

Березовский был уверен, что деньги и активы он делит пополам с партнером, но, как оказалось, это было не так. Сразу после смерти Патаркацишвили его вдова Инна подписала бумагу, по которой обещала передать половину активов Березовскому, но потом передумала, сказав, что была в состоянии аффекта.

Как рассказывал Березовский в интервью Forbes, он понял, что не разобрался в человеческих качествах Патаркацишвили.

Он подал иск к семье покойного партнера в Лондонский суд, в котором оценил свои потери в 50% всех активов Бадри. В материалах суда упоминались 152 компании, на доли в которых мог так или иначе претендовать Березовский. Среди них и знаменитый офшор Andava, через который Березовский и его управляющий Николай Глушков вели дела АвтоВАЗа, «Аэрофлота», «ЛогоВАЗа», ИД «Коммерсантъ», ОРТ и многие другие активы. Со временем Березовский стал снижать сумму претензий. А в 2010 году он ввязался в судебную тяжбу с Романом Абрамовичем, потребовав $5,5 млрд, якобы недополученных от сделки по продаже «Сибнефти» и доли в «Русале» «Газпрому» и «Базэлу» соответственно.

После того, как в сентябре 2012 года суд в Лондоне встал на сторону Абрамовича, Березовский сразу же прекратил все судебные процессы, которые вел. С семьей Патаркацишвили он заключил мировое соглашение, по которому отказался от всех своих претензий на общие с экс-партнером активы. По словам источников Forbes в окружении Березовского, по условиям мирового соглашения семья Патаркацишвили оплатила все его судебные издержки — примерно £40 млн.