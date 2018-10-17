Порошенко сравнил Донбасс с Грозным

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«Думаю, ни один украинский политик, в том числе, конечно, и я, никогда не примет решение превратить Донецк в Грозный, Луганск — в Грозный. Это неприемлемо. Это невозможно», — отметил украинский лидер в эфире телеканала.

Порошенко также упомянул, что не собирается уничтожать «мирное население бомбардировками», чтобы вернуть неподконтрольные территории. «Украина — не Россия. И мы принадлежим к другой цивилизации, где ценят человеческую жизнь и не приносят ее в жертву имперским амбициям», — подчеркнул президент.

Кроме того, Порошенко вновь обвинил Кремль в превращении украинской территории в место боевых действий «под предлогом якобы защиты русскоязычных в Украине».

По его мнению, «стратегия Путина сейчас терпит полное фиаско», в результате чего Россия не имеет союзников и находится в глубоком экономическом кризисе.

Украинский лидер отметил, что постарается урегулировать ситуацию на Донбассе дипломатическим путем и подчеркнул, что его действия поддерживают 60 процентов украинских граждан.

В октябре 2018 года Петр Порошенко обвинил Россию в нанесении авиаударов по территории Украины, комментируя совместные военные маневры с государствами-членами НАТО. Однако президент не уточнил, где и когда именно были совершены авианалеты.

Вооруженный конфликт на территории Украины начался в 2014 году после государственного переворота, произошедшего в результате многомесячной акции протеста. Власти Киева назвали Россию «страной-агрессором» в законе о реинтеграции Донецкой и Луганской областей и обвинили ее в поддержке неподконтрольных территорий на Донбассе. Москва считает обвинения бездоказательными.