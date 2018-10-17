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16:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Саакашвили ответил на обвинения в причастности к убийству Патаркацишвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ответил на выдвинутые против него обвинения в подготовке убийства бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Свой комментарий он опубликовал в Facebook.

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Источник: AP 2018

«Новые абсурдные обвинения против меня связаны лишь с тем, что в Грузии мы очень близки к победе на президентских выборах, которые запланированы на 28 октября. Наш кандидат, Григол Вашадзе, лидирует в опросах с огромным отрывом, и кремлевские шавки из “Грузинской мечты” (партия, которой принадлежит большинство в парламенте страны — прим. “Ленты.ру”) в отчаянии от этого», — написал он.

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17 октября Главная прокуратура Грузии сообщила о раскрытии дела по факту подготовки убийства Патаркацишвили, который скончался в Великобритании в феврале 2008 года. Согласно информации прокуратуры, убийство бизнесмена было санкционировано Саакашвили, который в то время был президентом Грузии и считал Патаркацишвили своим политическим оппонентом и врагом руководства страны.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год, в течение этого времени основанная им партия «Единое национальное движение» была в стране правящей. После окончания президентского срока политик не появлялся на родине, поскольку там против него возбуждено несколько уголовных дел. Он также объявлен во внутригосударственный розыск. Кроме того, в декабре 2015 года он был лишен грузинского гражданства.

Очередные выборы президента Грузии состоятся 28 октября, на пост главы государства претендуют 25 кандидатов. Действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили в конце августа объявил о решении не баллотироваться на второй срок.

Правящая партия «Грузинская мечта» поддерживает независимого кандидата в президенты Саломе Зурабишвили. Одним из ее конкурентов на выборах будет кандидат от объединения «Сила в единстве», член бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе, который в 2008—2012 годах занимал пост министра иностранных дел страны.

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