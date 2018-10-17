Американцы не пустили россиянина на работу в ООН

Источник: РИА "Новости"

«Недавно американская сторона без всяких причин отказала во въезде россиянину, официально назначенному на должность в секретариат ООН», — приводит ее слова ТАСС. Захарова добавила, что с ответом тянули целый год, «создав проблему самой организации с долго незакрытой вакансией». Других подробностей она не привела.

Представитель министерства указала, что сейчас срок ожидания обязательных собеседований для получения визы в США составляет 300 дней.

По ее словам, американская сторона «в массовом порядке срывает поездки в рамках деловых, культурных, спортивных, гуманитарных контактов».