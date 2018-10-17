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18:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Американцы не пустили россиянина на работу в ООН

В США отказались пускать гражданина России, приглашенного на работу в секретариате Организации Объединенных Наций. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге, его трансляция велась на странице ведомства в Facebook.

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Источник: РИА "Новости"

«Недавно американская сторона без всяких причин отказала во въезде россиянину, официально назначенному на должность в секретариат ООН», — приводит ее слова ТАСС. Захарова добавила, что с ответом тянули целый год, «создав проблему самой организации с долго незакрытой вакансией». Других подробностей она не привела.

Представитель министерства указала, что сейчас срок ожидания обязательных собеседований для получения визы в США составляет 300 дней.

По ее словам, американская сторона «в массовом порядке срывает поездки в рамках деловых, культурных, спортивных, гуманитарных контактов».

Ранее в октябре министр-советник по визовым вопросам посольства США в Москве Майкл Йодер предложил россиянам и американцам посоревноваться в выдаче виз. Он удивился, узнав, что в России недовольны тем, что американская сторона не выдает их российским гражданам.

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4 октября© Ньюстюб
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