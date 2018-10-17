Медведев назвал американские санкции против российских банков объявлением торговой войны

Нет никаких сомнений, что мы подобного рода давление сможем преодолеть, у нас нет никаких сомнений, что наша экономика способна адаптироваться к любым формам давления. Вопрос только в том, зачем это надо? Вопрос именно в том, что это разрушает международный порядок.

Дмитрий Медведев премьер-министр РФ