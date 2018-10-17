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22:35 (мск), источник: RNS

Медведев назвал американские санкции против российских банков объявлением торговой войны

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Euronews заявил, что санкции в отношении российского банковского сектора являются объявлением торговой войны.

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Источник: Reuters

«Санкции абсолютно непродуктивная история. А санкции в отношении банковского сектора — это действительно объявление торговой войны, это наиболее тяжёлые санкции», — сказал Медведев.

Он добавил, что Россия сможет преодолеть давление подобного рода и отметил, что российская экономика способна адаптироваться к любым формам давления.

Нет никаких сомнений, что мы подобного рода давление сможем преодолеть, у нас нет никаких сомнений, что наша экономика способна адаптироваться к любым формам давления. Вопрос только в том, зачем это надо? Вопрос именно в том, что это разрушает международный порядок.
Дмитрий Медведев
премьер-министр РФ

По словам Медведева, от введения США санкций в отношении России американский бизнес «не очень сильно страдает», тогда как европейский бизнес «страдает очень сильно» в связи с большим объемом торгового оборота.

«От того, что американцы объявляют санкции в отношении, допустим, нашей страны, американский бизнес не очень сильно страдает именно потому, что у нас небольшой объем торгового оборота. Но европейский бизнес страдает очень сильно, потому что у нас огромный объем торгового оборота», — добавил Медведев.

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