Медведев назвал американские санкции против российских банков объявлением торговой войны

«Санкции абсолютно непродуктивная история. А санкции в отношении банковского сектора — это действительно объявление торговой войны, это наиболее тяжёлые санкции», — сказал Медведев.
Он добавил, что Россия сможет преодолеть давление подобного рода и отметил, что российская экономика способна адаптироваться к любым формам давления.
Нет никаких сомнений, что мы подобного рода давление сможем преодолеть, у нас нет никаких сомнений, что наша экономика способна адаптироваться к любым формам давления. Вопрос только в том, зачем это надо? Вопрос именно в том, что это разрушает международный порядок.
По словам Медведева, от введения США санкций в отношении России американский бизнес «не очень сильно страдает», тогда как европейский бизнес «страдает очень сильно» в связи с большим объемом торгового оборота.
«От того, что американцы объявляют санкции в отношении, допустим, нашей страны, американский бизнес не очень сильно страдает именно потому, что у нас небольшой объем торгового оборота. Но европейский бизнес страдает очень сильно, потому что у нас огромный объем торгового оборота», — добавил Медведев.
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