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22:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Медведев: Трамп вряд ли способен радикально улучшить отношения с Россией

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что президенту США Дональду Трампу тяжело сделать что-либо для улучшения российско-американских отношений между странами из-за постоянных атак «справа и слева». Такое мнение он высказал в интервью телеканалу Euronews, полная версия которого будет опубликована позднее.

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Источник: Reuters
Его, с одной стороны, подозревают в каких-то симпатиях к нашей стране, хотя, собственно говоря, он ничего с точки зрения радикального улучшения отношений между нашими странами пока не сделал. И вряд ли способен сделать. А с другой стороны — на него давят по другим направлениям.
Дмитрий Медведев
премьер-министр России
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Ранее Дональд Трамп в интервью Fox Business отметил, что «мог бы иметь очень хорошие отношения с Россией», но установить хорошие отношения с Москвой ему не позволяет «дурацкое расследование» спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года. Он добавил, что США и Россия являются ядерными державами и «неплохо» было бы иметь хорошие отношения между такими странами.

Напомним, 17 мая 2018-го исполнился год с тех пор, как господин Мюллер начал вести расследование о «вмешательстве России». Сенат и Палата представителей Конгресса США также завершили свои расследования, придя к выводу: Россия точно вмешивалась в избирательные процессы. Но единого мнения по поводу сговора между Дональдом Трампом и Кремлем у законодателей нет.

12 октября стало известно, что Роберт Мюллер направил Дональду Трампу список вопросов. По информации CNN, они касаются возможного сговора членов команды президента США с Россией. The New York Times не исключала, что спецпрокурор также захочет лично побеседовать с господином Трампом.

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