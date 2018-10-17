Медведев: Трамп вряд ли способен радикально улучшить отношения с Россией

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Его, с одной стороны, подозревают в каких-то симпатиях к нашей стране, хотя, собственно говоря, он ничего с точки зрения радикального улучшения отношений между нашими странами пока не сделал. И вряд ли способен сделать. А с другой стороны — на него давят по другим направлениям. Дмитрий Медведев премьер-министр России

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Ранее Дональд Трамп в интервью Fox Business отметил, что «мог бы иметь очень хорошие отношения с Россией», но установить хорошие отношения с Москвой ему не позволяет «дурацкое расследование» спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года. Он добавил, что США и Россия являются ядерными державами и «неплохо» было бы иметь хорошие отношения между такими странами.

Напомним, 17 мая 2018-го исполнился год с тех пор, как господин Мюллер начал вести расследование о «вмешательстве России». Сенат и Палата представителей Конгресса США также завершили свои расследования, придя к выводу: Россия точно вмешивалась в избирательные процессы. Но единого мнения по поводу сговора между Дональдом Трампом и Кремлем у законодателей нет.