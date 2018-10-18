Bloomberg: Мюллер готовится представить выводы по «российскому делу» после выборов в Конгресс США

Источник: AP 2018

В частности, по словам собеседника агентства, господин Мюллер готовится дать заключение по двум основным пунктам расследования: о наличии сговора между Россией и предвыборным штабом президента и попытках Дональда Трампа каким-либо образом воспрепятствованием правосудию.

При этом отмечается, что выводы Роберта Мюллера буду обнародованы. Вероятно, заключения будут представлены занимающемуся «российским делом» после самоотвода главы Минюста США Джеффа Сешнса замгенпрокурора США Роду Розенстайну, который дал четко понять спецпрокурору, что ожидает завершения расследования «как можно скорее».

12 октября стало известно, что Роберт Мюллер направил Дональду Трампу список вопросов. По информации CNN, они касаются возможного сговора членов команды президента США с Россией. The New York Times не исключала, что спецпрокурор также захочет лично побеседовать с господином Трампом.