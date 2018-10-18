Курц: Мэй не предложила новых подходов для достижения сделки по Brexit

Источник: AP 2018

Евросоюз по-прежнему придерживается единого мнения о необходимости добиться сделки по Brexit, но премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не смогла предложить новых подходов в этом вопросе. Об этом заявил в среду канцлер Австрии Себастьян Курц по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

«ЕС, как и прежде, придерживается своего единого мнения. При этом у Терезы Мэй сегодня была возможность рассказать о своем видении ситуации, и я хочу признаться честно: многое из ее слов нам было уже известно. Однако положительный момент заключается в том, что она еще раз подтвердила свое четкое желание найти совместное решение», — заявил Курц.

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По его словам, 27 стран ЕС полностью поддерживают инициативы и усилия главного переговорщика Евросоюза по Brexit Мишеля Барнье. При этом Курц подчеркнул, что он надеется на достижение сделки по Brexit в течение ближайших месяцев, несмотря на все трудности, с которыми Брюссель и Лондон сталкиваются в настоящее время. «Как я уже говорил, не нужно было ждать какого-либо прорыва сегодня, так и случилось», — обратил внимание австрийский канцлер.

Как отмечал Курц до начала саммита, цель Евросоюза — завершить сделку по Brexit до конца текущего года.

Он уточнил, что ЕС и Великобритании уже удалось согласовать единую позицию по многим вопросам, касающимся будущего Brexit, и 80−90% всех вопросов уже урегулированы, при этом осталось предметно разобраться в самых сложных аспектах будущей сделки.