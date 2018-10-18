СМИ: Кремль заменит губернатора Мурманской области

Источник: Пресс-служба Президента России

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун может уйти в отставку в ближайшее время, как только в Кремле найдут ей замену, сообщает РБК со ссылкой на различные источники, близкие к администрации президента и к правительству региона. По их словам, причиной для отставки Ковтун может стать напряженность между главой области и региональными элитами, а также потенциально низкие показатели политика на следующих губернаторских выборах осенью 2019 года.

«Идет подбор кандидатуры [на пост врио главы Мурманской области], как только определятся [с заменой Ковтун], будет ротация», — сообщил собеседник РБК. По словам источников, официальное заявление об уходе Ковтун в отставку появится в ближайшее время.

Причиной для перестановок на посту главу Мурманской области считают невысокий рейтинг Ковтун и ее конфликты с элитой региона, которые серьезно помешают ее переизбранию в 2019 году.

Как заявили несколько близких к руководству региона чиновников, у губернатора «плохие отношения с бизнес-элитами, с силовиками и даже с собственной командой». Помимо того, несколько лиц из ее окружения стали участниками уголовных дел по хищению бюджетных средств.

Марина Ковтун возглавила Мурманскую область в 2012 году по указу президента России Дмитрия Медведева. На пост губернатора она была избрана в 2014 году, набрав 64,7% голосов.

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Ранее «Шторм» писал об обысках в правительстве Мурманской области, а также арестах высокопоставленных госслужащих. Были взяты под стражу три чиновника: первый заместитель руководителя ГОБУ «Управление по обеспечению деятельности правительства Мурманской области» Георгий Благодельский, замруководителя аппарата регионального правительства Эдуард Никрашевский, и вице-губернатор области Игорь Бабенко, контролировавший работу аппарата областного правительства. Всех троих обвинили в хищении бюджетных средств. По словам обвиняемых и их защитников, чиновники действовали по указке губернатора.