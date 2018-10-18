СМИ: Кремль заменит губернатора Мурманской области
Причиной для отставки могут стать конфликты с элитой региона, пишет издание.
Причиной для отставки могут стать конфликты с элитой региона, пишет издание.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун может уйти в отставку в ближайшее время, как только в Кремле найдут ей замену, сообщает РБК со ссылкой на различные источники, близкие к администрации президента и к правительству региона. По их словам, причиной для отставки Ковтун может стать напряженность между главой области и региональными элитами, а также потенциально низкие показатели политика на следующих губернаторских выборах осенью 2019 года.
«Идет подбор кандидатуры [на пост врио главы Мурманской области], как только определятся [с заменой Ковтун], будет ротация», — сообщил собеседник РБК. По словам источников, официальное заявление об уходе Ковтун в отставку появится в ближайшее время.
Причиной для перестановок на посту главу Мурманской области считают невысокий рейтинг Ковтун и ее конфликты с элитой региона, которые серьезно помешают ее переизбранию в 2019 году.
Марина Ковтун возглавила Мурманскую область в 2012 году по указу президента России Дмитрия Медведева. На пост губернатора она была избрана в 2014 году, набрав 64,7% голосов.
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