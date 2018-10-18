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15:04 (мск), источник: Lenta.Ru

В ФСБ заявили о необходимости контроля киберпространства

Киберпространство должно находиться под контролем спецслужб, иначе невозможно гарантировать должный уровень безопасности. Об этом в четверг, 18 октября, заявил первый заместитель директора ФСБ России Сергей Смирнов сообщил агентству «Интерфакс».

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Источник: РИА "Новости"

«Для нас, профессионалов, давно очевидно, что киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов. Без этого гарантировать должное обеспечение информационной безопасности и успешно противостоять современным террористическим угрозам невозможно», — сказал Смирнов.

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Он отметил, что на 33-м заседании Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС было проработано решение, создающее «необходимые условия эффективного сотрудничества компетентных органов (стран ШОС) в мониторинге глобального информационного пространства на предмет таких угроз».

«Постоянный мониторинг интернета, имею в виду конечно только проблемы, связанные с терроризмом или с экстремизмом или с организованной преступностью», — подчеркнул первый замдиректора ФСБ России.

31 мая сообщалось, что президент России Владимир Путин поставил перед органами госбезопасности задачу уделить особое внимание выявлению законспирированных террористических ячеек.

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