Навальный предложил главе Росгвардии провести теледебаты
Основатель ФБК Алексей Навальный предложил главе Росгвардии Виктору Золотову провести теледебаты. Об этом он заявил в своем
Основатель ФБК Алексей Навальный предложил главе Росгвардии Виктору Золотову провести теледебаты. Об этом он заявил в своем
«Я Ваш вызов принимаю. И, как полагается, выбираю место и оружие. Наша с Вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире “Первого канала”, или “Второго канала” (“Россия-1” — RNS), или любого другого федерального канала, а если они
Ранее Золотов в видеообращении, опубликованном на
В своем обращении Золотов сообщил, что органы контрразведки, военная прокуратура, Счетная палата, служба собственной безопасности и другие органы работают совместно с Росгвардией над выявлением в ведомстве «коррупционных недостатков».
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