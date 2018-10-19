Навальный предложил главе Росгвардии провести теледебаты

Источник: AP 2018

«Я Ваш вызов принимаю. И, как полагается, выбираю место и оружие. Наша с Вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире “Первого канала”, или “Второго канала” (“Россия-1” — RNS), или любого другого федерального канала, а если они почему-то откажутся, то на этом YouTube-канале», — сказал Навальный.

Ранее Золотов в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале ведомства, ответил на публикацию Навального, в которой утверждалось, что продукты питания для нужд ведомства закупались по завышенным ценам, и потребовал у него сатисфакции, вызвав главу ФБК на поединок.

В своем обращении Золотов сообщил, что органы контрразведки, военная прокуратура, Счетная палата, служба собственной безопасности и другие органы работают совместно с Росгвардией над выявлением в ведомстве «коррупционных недостатков».