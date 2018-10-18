«Одно из проявлений героизма — защита цивилизации от язв»
Главные цитаты Владимира Путина с пленарного заседания Валдайского клуба.
Главные цитаты Владимира Путина с пленарного заседания Валдайского клуба.
Президент России Владимир Путин в четверг, 18 октября, встречается с членами Валдайского клуба. Участники пленарного заседания обсудят с главой государства, как развивались Россия и мир последние 15 лет — именно столько, кстати, существует Валдай. Портал «Известия» следит за выступлением президента в режиме онлайн и делится ключевыми цитатами.
«Это в том числе, судя по всему, результат глобализации, как ни странно. В соцсетях, в интернете мы видим, что там целые сообщества созданы [деструктивные]. Все началось с известных трагических событий в США. Молодые люди с неустойчивой психикой
«Мы добились результатов, которых хотели добиться? Начиная с тех вот печальных, трагических событий, свидетелями и участниками которых мы были в середине девяностых — начале двухтысячных годов. Да, конечно. Давайте вспомним, мы очень быстро забываем плохое. Конечно, хочется думать только о хорошем.
Тогда на территории России просто шла гражданская война. Она не носила глобального, общенационального характера, но это прямое столкновение, прямая война.
С использованием авиации, тяжелой техники и так далее. С большим количеством бандформирований на территории нашей страны, причем в значительной степени укомплектованных выходцами из террористических организаций".
«Эффективно противостоять терроризму, я говорил это неоднократно, в том числе, на юбилейной сессии в
«Там, где есть только одна так называемая правильная точка зрения, нет места дискуссии. А истина рождается как раз в сопоставлении разных подходов к тем или иным явлениям».
«Такая шутка старая есть, с бородой:
— Как вы расслабляетесь?
— А я не напрягаюсь.
То же самое касается напряжения в международных делах. Мы не напрягаем никого, не создаем никаких проблем. Это же нас обвиняют в
«Мы нанесли огромный урон террористам на этой территории, большое количество уничтожено, некоторые из них отказались от дальнейшей деятельности подобного рода, просто сложили оружие, разуверились в тех принципах, которые они считали правильными. (…) Второе, не менее важное, — мы сохранили сирийскую государственность и в этом смысле стабилизировали ситуацию в регионе».
«Пока не выполнили, но они работают. Мы это видим. [В Идлите] не все так просто, наоборот — все сложно. Не все еще тяжелое вооружение выведено, не все боевики террористических организаций ИГИЛ и “Джабхат ан-Нусры” (обе запрещены в РФ) ушли, но турецкие партнеры делают все, чтобы выполнить свои обязательства».
«На мой взгляд,
Были ли вредными или полезными наши встречи с Трампом? Я скорее считаю, что, несмотря на попытку дискредитировать эти встречи, они скорее были позитивными, чем негативными.
Мы видим, что там происходит. Лучше общаться и контактировать друг с другом, чем, извините за моветон, собачиться и ругаться, не переставая".
«Мы точно совершенно, это очевидный факт, эксперты это понимают, осознают, мы обогнали всех наших, так скажем, партнеров и конкурентов в этой сфере. Высокоточного гиперзвукового оружия пока ни у кого нет. Некоторые планируют испытать его через
«Мы всегда должны поднимать эту тему — нашей национальной идентичности. Это то, что нас делает теми, кто мы есть. Это наша культура, наша история. У нас 160 этносов проживает на территории Российской Федерации. Зачем же нам размываться? Мы этим дорожим. Должны укреплять свою идентичность. (…).
А если мы будем выпячивать пещерный национализм вперед, поливать грязью представителей других этносов, мы развалим страну, в чем не заинтересован русский народ.
А я хочу, чтобы Россия сохранилась, в том числе и в интересах русского народа. В этом смысле я и сказал, что самым правильным, самым настоящим националистом являюсь я. Но это не пещерный национализм, дурацкий и придурошный, который ведет к развалу нашего государства — вот в чем разница".
«У нас нет в нашей концепции использования ядерного оружия превентивного удара. Наша концепция — это ответ на встречный удар. Наша концепция — это ответ на встречный удар. Для тех, кто знает, не нужно говорить, что это такое, для непосвященных скажу еще раз. Это значит, что мы готовы и будем применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что
Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют.
«Если взялся за
«[Страх] — это плохой способ управления, потому что очень ненадежный.
Самый лучший способ управления, если иметь в виду контакт с обществом, — это убеждение и мотивация позитивная, положительная мотивация.
Нужно, чтобы люди, с которыми ты общаешься, с которыми коммуницируешь, — нужно, чтобы это была совместная работа. Невозможно допустить отрыва от тех, кто принимает решение, от тех, кто должен
«Почему я говорю о том, что погода изменчива и ветер
«Я сказал [премьер-министру Синдзо Абэ], что если мы подпишем мирный договор сейчас, не решив вопроса по этим островам [Курилам], то это не значит, что мы и не будем решать, не значит, что мы выбросим это на свалку истории и пойдем дальше как ни в чем не бывало. (…) У него своя точка зрения. Мы с ним, когда пошли на молодежный турнир по дзюдо (во время саммита — “Известия”), уже в неформальной обстановке продолжили эту дискуссию, и он сказал, что для Японии на сегодняшний день такой подход является неприемлемым, что мы должны сначала выстроить принципиальное решение по территориальным вопросам, а потом уже говорить о мирном договоре. Ну, можно и так, но мы так уже 70 лет топчемся».
«Мы с вами должны быть готовыми к конкуренции. Нельзя постоянно исходить из того, что мы будем зажимать, хватать и не пущать, создавать эксклюзивные условия на внутреннем рынке [на фоне санкций]. Потому что, если мы это сделаем, в конце концов, качество ваше будет падать. И это касается не только сыров, это касается всей номенклатуры сельхозпроизводства, и не только сельхозпроизводств».
Что касается сыра, санкций и последствий, если их отменят: ну,
во-первых,мы пока не видим, что их будут отменять, поэтому спите спокойно. А второе — чем дольше это продолжается, тем меньше шансов для тех, кто ушел с нашего рынка, на него вернуться.
«Это не совсем наша проблема — уговаривать Иран уйти с территории Сирии. И Сирия, и Иран суверенные государства, они должны выстраивать отношения между собой. (…) Наша позиция в том, что после решения ряда вопросов подобного рода, в том числе после окончательной победы над террористами, все иностранные войска должны с территории САР уйти».
«Ситуация на Корейском полуострове в целом развивается в позитивном ключе. Мы все видим: все было на гране войны, теперь, слава богу, на грани мира. Мы слышим о том, что готовится встреча между президентом Трампом и Ким Чен Ыном. Надеюсь, что это произойдет. (…)
В чем могла бы быть позитивная роль России здесь? Она могла бы заключаться в том, что мы могли бы
«Насколько мне известно, журналист, который пропал, о котором вы сейчас сказали, жил в Соединенных Штатах. Не в России же, а в США и в этом смысле, конечно, США несут определенную ответственность за то, что с ним произошло. Это само собой разумееется, он в качестве
«Россия будет двигаться в направлении дедолларизации экономики, но не для подрыва этой валюты, а для собственной безопасности. (…) Волатильность национальных валют на развивающихся рынках очень большая, и это неизбежно, но создаются
«Не берусь судить, насколько это достоверно… Эти разработки, если они действительно проводятся, они очень опасны и связаны с последними достижениями в области генетики. О чем там идет речь — о том, что выявляются
«Правительство проводит ряд необходимых, болезненных, но вынужденных мер, связанных с пенсионным законодательством, с изменением пенсионного возраста. Во всех странах одно и то же. Кому понравится? Я прекрасно этих людей понимаю, кто недоволен. Если сегодня не провести изменения в пенсионном законодательстве, то это в любом случае придется сделать завтра-послезавтра».
Знаете, в чем заключается феномен России? У нас люди умные. Вот не нравится, но нормальный человек понимает, что вынуждено государство это делать.
«В основе всех проблем Ближнего Востока ключевым является фактор
«Моя предыдущая жизнь и работа была, условно говоря, связана с международной деятельностью. Я почти 20 лет проработал в разведке. Поэтому, конечно, я не знал так Россию. Приехав в Москву и начав работать на федеральном уровне, я увидел, насколько глубокая и мощная эта страна, (…) воочию убедился в мощи и мудрости русского народа. И в этой связи я без преувеличения говорю — моя любовь к России многократно возросла».