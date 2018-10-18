«Одно из проявлений героизма — защита цивилизации от язв»

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин в четверг, 18 октября, встречается с членами Валдайского клуба. Участники пленарного заседания обсудят с главой государства, как развивались Россия и мир последние 15 лет — именно столько, кстати, существует Валдай. Портал «Известия» следит за выступлением президента в режиме онлайн и делится ключевыми цитатами.

О трагедии в Керчи

«Это в том числе, судя по всему, результат глобализации, как ни странно. В соцсетях, в интернете мы видим, что там целые сообщества созданы [деструктивные]. Все началось с известных трагических событий в США. Молодые люди с неустойчивой психикой каких-то лжегероев для себя создают, это значит, что все мы вместе взятые, не только в России, но и в мире в целом, плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире. Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей. Они хватают вот этот суррогат героизма. Это приводит к трагедиям подобного рода. (…) А героизму есть место в нашей жизни. И одно из его проявлений — защита цивилизации от язв, одна из которых — терроризм».

О борьбе с террором после Беслана

«Мы добились результатов, которых хотели добиться? Начиная с тех вот печальных, трагических событий, свидетелями и участниками которых мы были в середине девяностых — начале двухтысячных годов. Да, конечно. Давайте вспомним, мы очень быстро забываем плохое. Конечно, хочется думать только о хорошем.

Тогда на территории России просто шла гражданская война. Она не носила глобального, общенационального характера, но это прямое столкновение, прямая война.

С использованием авиации, тяжелой техники и так далее. С большим количеством бандформирований на территории нашей страны, причем в значительной степени укомплектованных выходцами из террористических организаций".

О борьбе с террором

«Эффективно противостоять терроризму, я говорил это неоднократно, в том числе, на юбилейной сессии в Нью-Йорке, можно только сообща, объединяя усилия. К сожалению, в полном смысле этого слова нам пока эта совместная работа не удается. Есть отдельные элементы сотрудничества, но их недостаточно. (…) По большому счету, мы пока не объединили своих усилий должным образом, а это можно сделать на основе известных норм международного права и соответствующих решений ООН».

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О важности споров

«Там, где есть только одна так называемая правильная точка зрения, нет места дискуссии. А истина рождается как раз в сопоставлении разных подходов к тем или иным явлениям».

О геополитической напряженности

«Такая шутка старая есть, с бородой:

— Как вы расслабляетесь?

— А я не напрягаюсь.

То же самое касается напряжения в международных делах. Мы не напрягаем никого, не создаем никаких проблем. Это же нас обвиняют в чем-то, причем с высокой степенью вероятности: вы сделали то-то и то-то, вмешались куда-то… При этом никто не считает нужным предъявить какие-то доказательства. (…) Я уже неоднократно говорил — это результата внутриполитической борьбы в западном мире. Кому-то показалось, что очень удобный инструмент (…) — это разыгрывание антироссийской карты. Это вредно для всех".

Об операции в Сирии

«Мы нанесли огромный урон террористам на этой территории, большое количество уничтожено, некоторые из них отказались от дальнейшей деятельности подобного рода, просто сложили оружие, разуверились в тех принципах, которые они считали правильными. (…) Второе, не менее важное, — мы сохранили сирийскую государственность и в этом смысле стабилизировали ситуацию в регионе».

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Об обязательствах Турции в Идлибе

«Пока не выполнили, но они работают. Мы это видим. [В Идлите] не все так просто, наоборот — все сложно. Не все еще тяжелое вооружение выведено, не все боевики террористических организаций ИГИЛ и “Джабхат ан-Нусры” (обе запрещены в РФ) ушли, но турецкие партнеры делают все, чтобы выполнить свои обязательства».

И опять о Дональде Трампе

«На мой взгляд, все-таки действующий президент [США] настроен на какую-то стабилизацию и выравнивание российско-американских отношений. Ну, посмотрим, как будет складываться, мы во всяком случае к этому готовы в любой момент. (…).

Были ли вредными или полезными наши встречи с Трампом? Я скорее считаю, что, несмотря на попытку дискредитировать эти встречи, они скорее были позитивными, чем негативными.

Мы видим, что там происходит. Лучше общаться и контактировать друг с другом, чем, извините за моветон, собачиться и ругаться, не переставая".

О лидерстве в производстве гиперзвукового оружия

«Мы точно совершенно, это очевидный факт, эксперты это понимают, осознают, мы обогнали всех наших, так скажем, партнеров и конкурентов в этой сфере. Высокоточного гиперзвукового оружия пока ни у кого нет. Некоторые планируют испытать его через полтора-два года, а у нас на вооружении стоит. Это высокотехнологичное современное оружие, в этом смысле мы чувствуем себя уверенно».

О пещерном национализме

«Мы всегда должны поднимать эту тему — нашей национальной идентичности. Это то, что нас делает теми, кто мы есть. Это наша культура, наша история. У нас 160 этносов проживает на территории Российской Федерации. Зачем же нам размываться? Мы этим дорожим. Должны укреплять свою идентичность. (…).

А если мы будем выпячивать пещерный национализм вперед, поливать грязью представителей других этносов, мы развалим страну, в чем не заинтересован русский народ.

А я хочу, чтобы Россия сохранилась, в том числе и в интересах русского народа. В этом смысле я и сказал, что самым правильным, самым настоящим националистом являюсь я. Но это не пещерный национализм, дурацкий и придурошный, который ведет к развалу нашего государства — вот в чем разница".

О потенциальных агрессорах

«У нас нет в нашей концепции использования ядерного оружия превентивного удара. Наша концепция — это ответ на встречный удар. Наша концепция — это ответ на встречный удар. Для тех, кто знает, не нужно говорить, что это такое, для непосвященных скажу еще раз. Это значит, что мы готовы и будем применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что кто-то, потенциальный агрессор, наносит удар по России, по нашей территории».

Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют.

Об ответственности за сограждан

«Если взялся за какую-то работу, нужно заранее понять, с чем она связана. Или берешься — и тогда ты уже должен действовать аккуратно, не бесшабашно, не безответственно. Оценивая все риски, нужно действовать. Но уже ты не должен думать о самосохранении. Это чрезвычайно важная вещь, особенно для людей, на которых лежит бремя ответственности за своих соплеменников, за миллионы сограждан».

О лучших методах управления

«[Страх] — это плохой способ управления, потому что очень ненадежный.

Самый лучший способ управления, если иметь в виду контакт с обществом, — это убеждение и мотивация позитивная, положительная мотивация.

Нужно, чтобы люди, с которыми ты общаешься, с которыми коммуницируешь, — нужно, чтобы это была совместная работа. Невозможно допустить отрыва от тех, кто принимает решение, от тех, кто должен что-то выполнять. Все должны быть соисполнителями".

Об инициаторах санкций и торговых войн

«Почему я говорю о том, что погода изменчива и ветер когда-то пройдет. Дело в том, что те, кто создает этот ветер, они тоже от него страдают (…). Мне кажется, не нужно сиюминутно реагировать на некоторые вещи, которые могут усугубить как-то ситуацию, но, безусловно, нужно всегда реагировать и защищать свои интересы. Мы так и делаем — и Китай [против торговой войны], и Россия [против санкций]».

О мирном договоре с Японией

«Я сказал [премьер-министру Синдзо Абэ], что если мы подпишем мирный договор сейчас, не решив вопроса по этим островам [Курилам], то это не значит, что мы и не будем решать, не значит, что мы выбросим это на свалку истории и пойдем дальше как ни в чем не бывало. (…) У него своя точка зрения. Мы с ним, когда пошли на молодежный турнир по дзюдо (во время саммита — “Известия”), уже в неформальной обстановке продолжили эту дискуссию, и он сказал, что для Японии на сегодняшний день такой подход является неприемлемым, что мы должны сначала выстроить принципиальное решение по территориальным вопросам, а потом уже говорить о мирном договоре. Ну, можно и так, но мы так уже 70 лет топчемся».

О конкурентоспособности производителей РФ

«Мы с вами должны быть готовыми к конкуренции. Нельзя постоянно исходить из того, что мы будем зажимать, хватать и не пущать, создавать эксклюзивные условия на внутреннем рынке [на фоне санкций]. Потому что, если мы это сделаем, в конце концов, качество ваше будет падать. И это касается не только сыров, это касается всей номенклатуры сельхозпроизводства, и не только сельхозпроизводств».

Что касается сыра, санкций и последствий, если их отменят: ну, во-первых, мы пока не видим, что их будут отменять, поэтому спите спокойно. А второе — чем дольше это продолжается, тем меньше шансов для тех, кто ушел с нашего рынка, на него вернуться.

О влиянии на Иран в Сирии

«Это не совсем наша проблема — уговаривать Иран уйти с территории Сирии. И Сирия, и Иран суверенные государства, они должны выстраивать отношения между собой. (…) Наша позиция в том, что после решения ряда вопросов подобного рода, в том числе после окончательной победы над террористами, все иностранные войска должны с территории САР уйти».

О ситуации на Корейском полуострове

«Ситуация на Корейском полуострове в целом развивается в позитивном ключе. Мы все видим: все было на гране войны, теперь, слава богу, на грани мира. Мы слышим о том, что готовится встреча между президентом Трампом и Ким Чен Ыном. Надеюсь, что это произойдет. (…)

В чем могла бы быть позитивная роль России здесь? Она могла бы заключаться в том, что мы могли бы все-таки реализовать те трехсторонние планы, о которых мы много раз говорили: это соединение железной дороги Южная Корея — Северная [Корея] — Россия, это энергетические мосты, это трубопроводный транспорт из России через Северную Корею и Южную, в том числе газовые маршруты, это некоторые совместные предприятия».

Об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи

«Насколько мне известно, журналист, который пропал, о котором вы сейчас сказали, жил в Соединенных Штатах. Не в России же, а в США и в этом смысле, конечно, США несут определенную ответственность за то, что с ним произошло. Это само собой разумееется, он в качестве страны-убежища выбрал именно Штаты. (…) Что реально там произошло — мы не знаем. Поэтому зачем нам предпринимать какие-то шаги, направленные к деградации наших отношений (с Саудовской Аварией, которую обвиняют в причастности к убийству журналиста — “Известия”), если мы не понимаем, что происходит. Но если кто-то понимает и кто-то считает, что произошло убийство, то тогда надеюсь, что будут представлены какие-то доказательства».

О вытеснении доллара

«Россия будет двигаться в направлении дедолларизации экономики, но не для подрыва этой валюты, а для собственной безопасности. (…) Волатильность национальных валют на развивающихся рынках очень большая, и это неизбежно, но создаются какие-то инструменты, которые снижают эту волатильность. Например, в рамках БРИКС создан пул национальных валют, создан банк совместный. (…) Я не буду вдаваться в детали, но с некоторыми странами мы уже сейчас нашли определенный инструментарий как можно действовать, избавляя себя от этих рисков».

О генетических исследованиях США в Грузии

«Не берусь судить, насколько это достоверно… Эти разработки, если они действительно проводятся, они очень опасны и связаны с последними достижениями в области генетики. О чем там идет речь — о том, что выявляются какие-то препараты, которые могут влиять избирательно на человека в соответствии с его принадлежностью к определенной этнической группе».

О пенсионной реформе

«Правительство проводит ряд необходимых, болезненных, но вынужденных мер, связанных с пенсионным законодательством, с изменением пенсионного возраста. Во всех странах одно и то же. Кому понравится? Я прекрасно этих людей понимаю, кто недоволен. Если сегодня не провести изменения в пенсионном законодательстве, то это в любом случае придется сделать завтра-послезавтра».

Знаете, в чем заключается феномен России? У нас люди умные. Вот не нравится, но нормальный человек понимает, что вынуждено государство это делать.

О ключевой вехе проблем Ближнего Востока

«В основе всех проблем Ближнего Востока ключевым является фактор палестино-израильского урегулирования. Как бы ни смотреть на Ближний Восток, все равно в конечном итоге мы придем к этому. И поэтому нужно сделать все, чтобы эта проблема разрешалась, чтобы были прямые контакты между Израилем и Палестиной, чтобы возобновились многосторонние усилия по разрешению этого кризиса, который длится десятилетиями».

О восприятии России