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17:32 (мск), источник: ТАСС

Волкер: США отменили эмбарго на поставки оружия Украине

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты отменили оружейное эмбарго для Украины и в настоящее время воспринимают ее, с точки зрения поставок вооружений, как нормальное государство. Об этом заявил в четверг спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

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«Мы отменили эмбарго на поставки оружия Украине — это то, что еще несколько лет назад мы считали потенциально провокационным шагом, хотя Украина имеет право защищать себя. Мы от этого [эмбарго] избавились, мы помогли Украине поставками противотанковых вооружений, противоснайперских систем. Решение администрации — воспринимать Украину как нормальное государство, как страну, которая имеет право на самооборону, как страну, которая имеет стратегию национальной безопасности, пускай в ней и есть прорехи. Между тем друзья и союзники могут помочь заполнить их», — сказал он.

В начале марта Пентагон объявил, что Украина получит противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin на общую сумму $47 млн, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним. Курт Волкер в январе заверял, что это оружие не будет использовано в Донбассе. Ранее президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу CNN сообщил, что Киев хотел бы приобрести у США системы противовоздушной обороны.

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